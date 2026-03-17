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NVIDIAの社長兼CEOのジェンスン・フアン氏がオープンソースAIエージェントツールOpenClawを称賛し、企業内利用のサポートを発表した。

NVIDIAの年次イベントGTC 2026の基調講演でフアン氏は、OpenClawが人類の歴史上最も人気の高いオープンソースプロジェクトだと説明した。

2025年11月に始まったOpenClawプロジェクトは、GitHubで約30万のStarを獲得するに至った。「数週間のうちにLinuxが30年かけてやってきたことを上回った。それほど重要な動きだ」（フアン氏、以下同）。

「OpenClawはエージェンティックコンピューターのOS」

OpenClawはPCにインストールして使える個人向けAIエージェントツール。LLM（大規模言語モデル）を“脳”として使い、複雑な作業をインテリジェントに自動化できる。ローカルファイルへのアクセスやアプリケーション／ツールとのAPI連携、PCの画面操作により、ワークフローを自動実行する。ディープリサーチやプログラミングも行える。

OpenClawでは、APIと画面操作を組み合わせられる点も大きな強みとされる。例えばAPIでデータを取得し、画面操作によってAPI非対応の社内システムにログインして入力するなど、人間がこれまで手作業で補っていた部分を完全に自動化できるという。