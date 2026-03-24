AIが仕事を奪うのか、それとも伸ばすのか。341職種のデータから見えてきた「危機」「中間」「伸びる」の実態と、“自分の仕事がどこに分類されるのか”を確認する方法を紹介する。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
2026年3月現在、AIによる仕事の代替は、もはや遠い未来の話ではない。米国では大手テック企業を中心に人員削減が続いており、その動きが止まる気配はない。加えて日本でも、銀行など非テック企業において、AIによる業務効率化を理由とした配置転換のニュースが出始めている。AIが雇用に影響を与える現実は、既に目の前にある。
そこで参考にしたいのが、341職種を対象に、「AIの影響度」と「雇用の増減」を組み合わせて分析したデータである。AI研究者として知られるアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏が公開したツリーマップ形式のWebアプリケーションでは、BLS（米国労働統計局）の職業データに、LLM（大規模言語モデル）によるAI影響度の推計を組み合わせて表示している。本稿では、このアプリケーションで参照／表示されているデータを基に、筆者が再構成および可視化、独自の分類による整理を行った。
まずは、AIの影響が大きく、雇用が減少傾向にある「危機」の職業から見てみよう。DTPオペレーターや一般事務、簿記・経理など、いわゆる定型的な情報処理業務が上位に並んでいる。共通するのは、ルール化しやすく、AIが代替しやすい領域である点だ。
次に、AIの影響が比較的低く、今後も雇用の伸びが見込まれる「伸びる」職業である。風力発電技術者や太陽光パネル設置工、介護・医療系職種などが並び、現場作業や対人サービスといった、AIが入りにくい領域が中心となっている。
図に示したトップ10だけを見ると危機的に見えるが、全体では景色が異なる。「危機」はわずか約5％（17職種）に過ぎない。一方で、「伸びる」は約11％（37職種）もある。そして残る約84％（287職種）という大多数は「中間」に位置している。
ただし「危機」に分類される職種の中には、就業者数が比較的大きいものも含まれており、職種数が少ないからといって影響を受ける人数まで少ないとは限らない点には注意が必要である。なお今回の「AI影響度」は、「その仕事がどれだけ変化するか」を示す指標であり、「消滅するかどうか」を示すものではない。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、データの読み取り方と具体例、そして自分の仕事で確かめるための方法をコンパクトに補足してみたい。その後で、3つの分類について表と箇条書きで整理する。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
今回のデータを見て、皆さんはどう感じましたか？ 「AI影響度が高い＝仕事がなくなる」と短絡的に考えがちですが、事実はもう少し複雑です。例えば、私たちの身近な「ソフトウェア開発者」は、AI影響度が10段階で「9」と極めて高い一方で、雇用成長率も「15％」と高い水準にあります。つまり「AIに強く影響されるが、需要も伸びる」という立ち位置にあります。
この分析では、以下の基準で職業を3分類しています。分類基準は、BLSの雇用成長率データの分布と、LLMによるAI影響度スコアの分布を参考に、筆者が独自に設定したものです。
皆さんも「自分の仕事がどこに分類されるか」が気になりますよね？ それを調べるためのWebアプリケーションを作成したので、ぜひご活用ください。
このWebアプリケーションでは、分類での絞り込みや検索、並べ替えが可能です。CSVファイルのダウンロードにも対応しています。また、職業名をクリックすると、BLSのサイトに移動し、より詳細な情報（英語）を確認できます。
一部、職業の定義には注意が必要です。例えばコンピュータプログラマーは、コードの記述やテストを担う職種で、日本でいう「コーダー」に近い役割です。一方でソフトウェア開発者は、アプリケーションの設計を含む開発全体を担う職種です。BLSでは両者を区別しているため、読み解く際には注意が必要です。
それでは、今回の分析から見えてきた職業の特徴を、3つの分類「危機」「伸びる」「中間」に分けて整理する。
|職業名（日本語）
|雇用増減率
|AI影響度
|英語表記
|DTPオペレーター
|−12％
|9/10
|Desktop publishers
|債権回収／集金担当者
|−10％
|9/10
|Bill and account collectors
|一般事務職員
|−7％
|9/10
|General office clerks
|簿記／経理補助員
|−6％
|9/10
|Bookkeeping, accounting, and auditing clerks
|コンピュータプログラマー
|−6％
|9/10
|Computer programmers
|顧客サービス担当者
|−5％
|9/10
|Customer service representatives
|金融事務員
|−5％
|9/10
|Financial clerks
|医療記録転記専門職
|−5％
|10/10
|Medical transcriptionists
|調査／リサーチャー
|−5％
|9/10
|Survey researchers
|コスト見積担当者
|−4％
|8/10
|Cost estimators
|ネットワーク／コンピュータシステム管理者
|−4％
|8/10
|Network and computer systems administrators
|コンピュータサポート専門員
|−3％
|8/10
|Computer support specialists
|地理学者
|−3％
|8/10
|Geographers
|保険引受審査担当者
|−3％
|9/10
|Insurance underwriters
|政治学者
|−3％
|8/10
|Political scientists
|税務調査員／徴税担当者
|−2％
|8/10
|Tax examiners and collectors, and revenue agents
|モデル
|−1％
|8/10
|Models
|危機の職種ランキング（17職種）
これらの職種は、AI（特にLLM）の得意分野と重なっており、効率化の進展によって人間の労働需要が直接的に減少する可能性が高い。
|職業名（日本語）
|雇用増減率
|AI影響度
|英語表記
|風力発電技術者
|＋50％
|2/10
|Wind turbine technicians
|太陽光パネル設置工
|＋42％
|2/10
|Solar photovoltaic installers
|作業療法士助手
|＋18％
|3/10
|Occupational therapy assistants and aides
|訪問介護／在宅ケアワーカー
|＋17％
|2/10
|Home health and personal care aides
|理学療法士助手
|＋16％
|3/10
|Physical therapist assistants and aides
|精神科医療技術者／補助員
|＋16％
|3/10
|Psychiatric technicians and aides
|マッサージ療法士
|＋15％
|2/10
|Massage therapists
|作業療法士
|＋14％
|3/10
|Occupational therapists
|産業機械整備士／保全工
|＋13％
|3/10
|Industrial machinery mechanics, machinery maintenance workers, and millwrights
|医療機器整備士
|＋13％
|3/10
|Medical equipment repairers
|義肢装具士
|＋13％
|4/10
|Orthotists and prosthetists
|フィットネストレーナー／インストラクター
|＋12％
|3/10
|Fitness trainers and instructors
|医療助手
|＋12％
|4/10
|Medical assistants
|呼吸療法士
|＋12％
|4/10
|Respiratory therapists
|動物ケア／サービス従事者
|＋11％
|2/10
|Animal care and service workers
|アスレティックトレーナー
|＋11％
|3/10
|Athletic trainers
|地域保健ワーカー
|＋11％
|3/10
|Community health workers
|理学療法士
|＋11％
|3/10
|Physical therapists
|半導体製造技術者
|＋11％
|4/10
|Semiconductor processing technicians
|カイロプラクター
|＋10％
|3/10
|Chiropractors
|獣医師
|＋10％
|4/10
|Veterinarians
|聴覚士
|＋9％
|4/10
|Audiologists
|電気工事士
|＋9％
|2/10
|Electricians
|運動生理士
|＋9％
|4/10
|Exercise physiologists
|客室乗務員（フライトアテンダント）
|＋9％
|3/10
|Flight attendants
|動物看護補助／実験動物管理士
|＋9％
|2/10
|Veterinary assistants and laboratory animal caretakers
|動物看護師／獣医技術者
|＋9％
|4/10
|Veterinary technologists and technicians
|配送ドライバー／ルートセールス
|＋8％
|3/10
|Delivery truck drivers and driver/sales workers
|空調／冷凍設備整備士
|＋8％
|2/10
|Heating, air conditioning, and refrigeration mechanics and installers
|検眼士（オプトメトリスト）
|＋8％
|4/10
|Optometrists
|ツアー／旅行ガイド
|＋8％
|4/10
|Tour and travel guides
|シェフ／料理長
|＋7％
|3/10
|Chefs and head cooks
|建設作業員／助手
|＋7％
|1/10
|Construction laborers and helpers
|歯科衛生士
|＋7％
|2/10
|Dental hygienists
|電力線設置／修理工
|＋7％
|2/10
|Electrical power-line installers and repairers
|ネイリスト／フットケア士
|＋7％
|2/10
|Manicurists and pedicurists
|スキンケアスペシャリスト（エステティシャン）
|＋7％
|3/10
|Skincare specialists
|伸びる職種ランキング（37職種）
これらの領域は、AIが画面の中だけで完結できない「リアルな世界」の作業が中心であり、今後も強い需要が続くと見込まれる。
上記の2分類に含まれない職種の多くは、この「中間」に位置する。約300近い職種が含まれるため、全てを列挙すると非常に長くなることから、ここでは表の掲載を割愛した。
自分の職業が「中間」のどの位置にあるのか、またどの程度のAI影響を受けるのかは、このツールで検索して確認してほしい。
「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」
導入する・自動化する・分析する・作る ― AI活用を始めよう ＠ITのDeep Insiderで
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.
編集部からのお知らせ