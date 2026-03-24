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連載目次

2026年3月現在、AIによる仕事の代替は、もはや遠い未来の話ではない。米国では大手テック企業を中心に人員削減が続いており、その動きが止まる気配はない。加えて日本でも、銀行など非テック企業において、AIによる業務効率化を理由とした配置転換のニュースが出始めている。AIが雇用に影響を与える現実は、既に目の前にある。

そこで参考にしたいのが、341職種を対象に、「AIの影響度」と「雇用の増減」を組み合わせて分析したデータである。AI研究者として知られるアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏が公開したツリーマップ形式のWebアプリケーションでは、BLS（米国労働統計局）の職業データに、LLM（大規模言語モデル）によるAI影響度の推計を組み合わせて表示している。本稿では、このアプリケーションで参照／表示されているデータを基に、筆者が再構成および可視化、独自の分類による整理を行った。

まずは、AIの影響が大きく、雇用が減少傾向にある「危機」の職業から見てみよう。DTPオペレーターや一般事務、簿記・経理など、いわゆる定型的な情報処理業務が上位に並んでいる。共通するのは、ルール化しやすく、AIが代替しやすい領域である点だ。

次に、AIの影響が比較的低く、今後も雇用の伸びが見込まれる「伸びる」職業である。風力発電技術者や太陽光パネル設置工、介護・医療系職種などが並び、現場作業や対人サービスといった、AIが入りにくい領域が中心となっている。

図に示したトップ10だけを見ると危機的に見えるが、全体では景色が異なる。「危機」はわずか約5％（17職種）に過ぎない。一方で、「伸びる」は約11％（37職種）もある。そして残る約84％（287職種）という大多数は「中間」に位置している。

ただし「危機」に分類される職種の中には、就業者数が比較的大きいものも含まれており、職種数が少ないからといって影響を受ける人数まで少ないとは限らない点には注意が必要である。なお今回の「AI影響度」は、「その仕事がどれだけ変化するか」を示す指標であり、「消滅するかどうか」を示すものではない。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、データの読み取り方と具体例、そして自分の仕事で確かめるための方法をコンパクトに補足してみたい。その後で、3つの分類について表と箇条書きで整理する。