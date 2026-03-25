GPT-5.4 miniは、マルチエージェント開発に最適な軽量モデルとして登場した。しかし本当に「安くて使える」のか。ベンチマークや価格、実際の開発体験に加え、コミュニティーでの評価も踏まえながら、その実力を検証する。
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AIコーディングの最前線は、単一モデルで開発する時代から、複数の専門家（AIエージェント）が協調して開発するマルチエージェント開発の時代へと移り始めている。OpenAIの開発環境「Codex」でも「サブエージェント」という機能が登場し、メインのAIエージェントが複数の補助AIエージェントを使ってタスクを分担する構成が現実的になりつつある。
こうした流れの中で、「GPT-5.4 mini」および「GPT-5.4 nano」が2026年3月17日（米国時間）に発表された。これらは、フラッグシップモデルであるGPT-5.4の知能を、より高速かつ効率的に活用するために設計された小型モデルだ。特にminiは、「サブエージェントとして複数を並べて使うことを前提とした戦略的モデル」として位置付けられている。
OpenAIの公式説明では、GPT-5.4 miniはフルモデルの能力を小型モデルに持ち込み、ベンチマークでもGPT-5.4に「近い」結果を示すとされている。ただし、この「近い」という表現には注意が必要で、実際の数値（上の図）を見ると、特にコーディング系では数％〜10％程度の差があり、最近のモデル競争が1〜2％差であることを考えると、決して無視できる差ではない。
しかも、この数値はそのままうのみにはできない。図の注意書きにもある通り、このベンチマークは各モデルで利用可能な最大の思考レベルで測定された、いわばフルパワー状態での比較である。APIや開発ツールでの実運用では、コストや速度を優先して低い思考レベルに設定する、あるいは自動的にそのように設定されるケースも多く、この場合はここで示された性能より低くなる可能性が高い。
こうした前提を踏まえると、miniは性能を抑える代わりにコストダウンと高速化を図ったモデルと見るべきであり、「安くてそこそこ賢い」ではなく、用途を絞って使うべき軽量モデルと理解するのが適切だろう。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者が実際にサブエージェント開発を試して感じたリアルな手応えをお伝えする。続いて、GPT-5.4 miniとnanoの特徴や価格体系について整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
筆者も早速、OpenAI Codex CLIでメインエージェントに「GPT-5.4」、サブエージェントに「GPT-5.4 mini」を割り当てて構成し、マルチエージェント開発を試してみました。結論から言うと、例えばサブエージェントを3つ用意すれば開発コストは単純に3〜4倍に膨らみます。そのため、サブエージェントを「mini」にして3分の1程度のコストで回すというのは、非常に現実的な選択だと感じました。
一方で、マルチエージェント開発はまだ登場したばかりで、現時点では「難易度が高い」というのが正直な感想です。各エージェントに役割を持たせ、それらを連携させるには一定のノウハウが必要です。個人的には、Codex側が「どの役割のサブエージェントを何体用意すべきか」を自動で提案してくれるような進化に期待しています。
マルチエージェントによって開発を多角的に進めることで、品質向上が期待できるといわれています。ただし、筆者自身もまだ試し始めた段階であり、複数のminiでどの程度品質が向上するかを定量的に語れるほどの経験はありません。それでも、この開発スタイルは今後スタンダードになっていく可能性が高いと感じています。
コミュニティーの声（Redditへの書き込みやYouTube動画での評価）を見ると、特にスピードに対する評価が高いようです。例えば、Web検索したデータをマークダウン形式で整理するようなタスクでは、フルモデルと同等の品質を保ちながら2倍以上の速度で出力されたという報告もあります。超小型の「nano」についても、単純なデータ分類などでは十分な精度を発揮するとの報告があり、定型タスクの大量処理に向いているといえます。
一方で不満の声もあります。例えば価格面で「GPT-5 mini」と比較すると、今回の「GPT-5.4 mini」は約3倍の値上げとなっているという指摘が見られました（詳細は後述）。
現時点での使い分けとしては、UI（ユーザーインタフェース）デザインや高度な思考が求められるフロントエンド開発には引き続きフラッグシップの「GPT-5.4」を使い、バックエンドのロジック構築やテスト、セキュリティ監査といった並列化しやすい作業には「mini」をサブエージェントとして投入するのが有効だと感じています。
さて、GPT-5.4 miniは、既にGitHub CopilotやCursorといった主要なAI開発ツールで利用可能となっている。また、開発者向けにはOpenRouterなどのAPIプロバイダー経由でも提供が始まっている。
先ほどひと言コメントで触れた価格差について、主なポイントを以下に整理しておく。
それでは、今回のリリースで追加された主な機能や仕様を整理しておく。
※価格は変更される可能性があるため、利用の際はOpenAI公式ドキュメント「API 料金」を必ず確認してほしい。
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