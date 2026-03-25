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AIコーディングの最前線は、単一モデルで開発する時代から、複数の専門家（AIエージェント）が協調して開発するマルチエージェント開発の時代へと移り始めている。OpenAIの開発環境「Codex」でも「サブエージェント」という機能が登場し、メインのAIエージェントが複数の補助AIエージェントを使ってタスクを分担する構成が現実的になりつつある。

こうした流れの中で、「GPT-5.4 mini」および「GPT-5.4 nano」が2026年3月17日（米国時間）に発表された。これらは、フラッグシップモデルであるGPT-5.4の知能を、より高速かつ効率的に活用するために設計された小型モデルだ。特にminiは、「サブエージェントとして複数を並べて使うことを前提とした戦略的モデル」として位置付けられている。

GPT-5.4 mini／nanoとフルモデル（GPT-5.4）の主要ベンチマーク比較（OpenAI公式Xポストより引用）

ソフトウェア開発（SWE-Bench Pro）やターミナル操作（Terminal-Bench）、コンピュータ操作（OSWorld-Verified）、AIによるツール利用（MCP Atlas）、高度な知識問題（GPQA Diamond）など、実際の作業に近い能力を測る指標をまとめたもの。miniはフルモデルより性能は一段下だが、実務で使える水準に達している。

※ ただし、このベンチマークは各モデルで利用可能な最大の思考レベル（ reasoning_effort ）設定で測定された結果であり、実際にminiを低い思考レベル設定（ low など）で運用する場合とは性能が異なる可能性がある。また、他社モデルのスコアは各社や評価機関が公開している数値を引用しており、測定条件が完全に一致しているわけではない点にも注意が必要である。



OpenAIの公式説明では、GPT-5.4 miniはフルモデルの能力を小型モデルに持ち込み、ベンチマークでもGPT-5.4に「近い」結果を示すとされている。ただし、この「近い」という表現には注意が必要で、実際の数値（上の図）を見ると、特にコーディング系では数％〜10％程度の差があり、最近のモデル競争が1〜2％差であることを考えると、決して無視できる差ではない。

しかも、この数値はそのままうのみにはできない。図の注意書きにもある通り、このベンチマークは各モデルで利用可能な最大の思考レベルで測定された、いわばフルパワー状態での比較である。APIや開発ツールでの実運用では、コストや速度を優先して低い思考レベルに設定する、あるいは自動的にそのように設定されるケースも多く、この場合はここで示された性能より低くなる可能性が高い。

こうした前提を踏まえると、miniは性能を抑える代わりにコストダウンと高速化を図ったモデルと見るべきであり、「安くてそこそこ賢い」ではなく、用途を絞って使うべき軽量モデルと理解するのが適切だろう。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者が実際にサブエージェント開発を試して感じたリアルな手応えをお伝えする。続いて、GPT-5.4 miniとnanoの特徴や価格体系について整理していく。