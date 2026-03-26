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APIはシステム間の接続手段という枠組みを超え、企業のデジタルエコシステムを支える基盤へと進化している。生成AI（人工知能）の世界では、企業が大規模言語モデル（LLM）や外部サービスとAPIで接続し、アプリケーションを構築して運用するのが当たり前になっている。

しかし、利便性の一方で、APIはサイバー攻撃者にとっても格好の標的となり、不適切な管理や脆弱（ぜいじゃく）性は組織全体を揺るがす深刻なリスクにつながる。もはやAPIセキュリティは一過性の技術課題ではなく、経営層から現場までが一体となって取り組むべきテーマだ。

2026年2月5日に開催された「@IT NETWORK Live Week 2026 Winter」では、Preferred Networks（以下、PFN） 最高情報セキュリティ責任者（CISO）技術企画本部 セキュリティ部 部長の汐田氏が「開発・利用・許可の3つの視点から考えるAPI連携のセキュリティ」と題する講演を行った。

PFNはAIインフラ、LLM、業務向けAIアプリケーションなど、AIサービスを垂直統合的に開発・提供する企業。APIセキュリティは同社のサービスとユーザーを守る上で、決定的に重要な要素となっている。汐田氏はシステム開発者、利用ユーザー、利用許可担当者のそれぞれの視点から、APIセキュリティについてどう行動すべきかを語った。

AIエージェント時代到来 そもそも「API」とは？

APIセキュリティを再定義するに当たり、まず「APIとは何か」という原点に立ち返る必要がある。汐田氏はAPIの重要な役割が、「システム提供者が公式に仕様を定義し、管理している機能を操作するためのインタフェースを提示すること」にあると強調する。APIは本来、他システムからの操作や自動化をあらかじめ想定し、安全な入り口として設計されたものであるべきだと話した。

この定義を再確認すべき理由は、操作の主体が人間からAIエージェントへと移行しつつあるからだ。今後、AIモデルと外部ツールを安全につなぐMCP（Model Context Protocol）のような技術の普及により、AIが自律的に外部サービスと連携し、システムを操作する場面が一般化する。MCPの導入は、人間中心のユーザーインタフェースから機械対機械の相互作用へとパラダイムをシフトさせ、セキュリティの主戦場をAPIへと移すことを意味する。

このような時代背景を踏まえ、汐田氏はシステム開発者、利用ユーザー、システム管理者それぞれに、APIセキュリティが重要になる理由を解説した。

「システム開発者は今後、自社サービスが人間だけでなくAIエージェントを含む他のシステムに操作され得ることを想定する必要がある」と汐田氏は述べる。つまり、安全で管理しやすいAPIを標準装備することは、もはやオプションではなく、全てのシステム開発者が果たすべき責務だとする。

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