アサヒのランサム被害の教訓を生かせ　流通大手がISAC設立、その背景と課題を読みとく

アサヒグループジャパンとトライアルホールディングス、三菱食品、NTTは2026年4月6日、流通業界初となる「流通ISAC」を同年4月中に正式に設立すると発表した。

同団体を通じた脅威情報・インシデント情報の共有と分析によって、流通業界全体でサイバーセキュリティの「集団防御力」の向上を図るとしている。

サイバー攻撃の激化に伴い、サプライチェーン全体の事業活動に大きな被害が発生している。特に飲食料品・日用品などを中心とした流通業界は、製造や卸、小売が緊密に連携する三層構造で成り立っており、一社で発生したサイバーインシデントが、製造停止や物流混乱、店舗の営業停止などを通じて、社会や国民生活に広範な影響を及ぼすリスクがある。

この他、インシデント対応は企業単体での対処に限界がある。業界を横断し、流通業界で狙われやすい攻撃パターンや脆弱（ぜいじゃく）性情報を迅速に各社に共有する仕組みが必要だ。

こうした状況を受けて、アサヒグループジャパンとトライアルホールディングス、三菱食品、NTTは、設立発起人各社と共に流通業界におけるセキュリティ対策を強化することを目的として流通ISACを設立する。

流通ISACの目的は以下の通りだ。目的ごとにワーキンググループを設置し、年間を通じて議論を深め、定期的な成果報告を会員企業に実施する。会員企業は、流通業界に特化したセキュリティ対策のナレッジを得られる仕組みだ。

脅威情報・インシデント情報の収集・分析・共有：製造や卸・小売の三業態を通じたサイバー攻撃の兆候や被害事例を把握・共有し、業界内での注意喚起、初動対応の高度化を図る

流通業界のベストプラクティスの整理：各種セキュリティガイドラインに対する各社の取り組みや知見を持ち寄り、業界特性を踏まえた実践的な指針として整理・共有する

情報セキュリティに関する啓発・人材育成：実務担当者や経営層・管理者のスキル向上を目指し、勉強会、演習などを通じ、現場における対応力の底上げを図る

流通ISAC設立発起人各社は以下の通りだ。経済産業省もオブザーバーとして参加予定だという。

アサヒグループジャパン

花王

サントリーホールディングス

スギホールディングス

トライアルホールディングス

PALTAC

三井物産流通グループ

三菱食品

NTT・NTTドコモビジネス（事務局）