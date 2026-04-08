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AIコードエディタ「Cursor」を開発するAnysphereは2026年2月26日（米国時間）、AI支援によるソフトウェア開発の進化について解説したブログ記事を公開した。

AI支援コーディングの3つの段階

Anysphereによると、AI支援によるソフトウェア開発はこれまで2つの時代を経て、現在は第三の時代に移行しつつあるという。

第一の時代は「Tab」機能による自動補完であり、反復的なコーディング作業を部分的に自動化した。

第二の時代には、AIエージェント（AIが自律的にタスクを実行するソフトウェア）が登場した。開発者とエージェントの逐次的なプロンプトとレスポンスの対話を通じて、より複雑なタスクを処理できるようになった。

現在到来しつつある第三の時代は、エージェント型AIが人間の逐次的な指示に依存せず、より長時間にわたって大規模なタスクを自律的に処理する段階だという。

Cursor利用統計に見る、Tab補完からエージェントへの移行度合い