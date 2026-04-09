この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

AIコーディングエージェントの進化により、自然言語でWebサイトのUI（ユーザーインタフェース）が作れるようになった。しかし実際に使ってみると、「修正を頼むたびにボタンの形が変わる」「ページごとに色のトーンがバラバラになる」といった、デザインの一貫性が保てない問題に直面することがある。

この「AIがバラバラなUIを作る問題」に対し、Google LabsのStitchチームが、2026年3月18日（米国時間）に公式ブログで注目すべき解決策を提示した。それが、プロジェクトのルートディレクトリ（最上層のフォルダ）に置く設計図、DESIGN.mdファイルだ。

DESIGN.mdファイルは、AIが理解するために最適化されたデザインシステム（共通ルール）用のドキュメントである。Markdown（マークダウン：簡単な記号で構造化するテキスト形式）の見出しやリスト構造を活用することで、人間が読んでも理解しやすく、AIに読み込ませても正確にルールを反映できる設計になっている。

公式ドキュメントによると、このファイルには色、タイポグラフィ（文字のデザイン）、余白、コンポーネント（部品）のスタイルなどを定義する。AIエージェントはプロジェクトを開始する際、このファイルを読み取ることで、Webサイトが持つ“ブランド”のトーン＆マナーを外さずに一貫したUIを出力できるようになる。つまり、プロジェクト固有の「デザインのコンテキスト（文脈）」をAIに渡すための“フォーマット”として設計されている。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、私自身が実践している「AIにデザインを守らせるための運用術」を補足したい。その後で、DESIGN.mdの仕様と構成要素を簡潔に説明する。また、このDESIGN.mdはStitch用として発表されて以降、ユーザーコミュニティーを中心にさまざまな場面で広がり続けているので、その内容も含めて紹介する。AIコーディングを行う人は、ぜひチェックしてほしい。