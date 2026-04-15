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連載目次

元テスラのAI責任者で、OpenAIの共同創業者でもあるアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏が、2026年4月上旬に「LLM Wiki」という興味深いアイデアを示した。これが今、大きな話題になっている。しかし、この概念はやや分かりづらく、一部で余計な論争も招いているように見える。そこで本稿では、この新しい概念を筆者なりにかみ砕いて説明したい。

LLM Wikiとは、AIがメモや資料を整理し、その内容を更新しながら、“使える知識”へと育てていくための新しい仕組みだ。現在主流のRAG（検索拡張生成）では、AIは“知識”を主に「参照／検索する」対象として扱う。これに対しLLM Wikiでは、AIは“知識”を「管理／運用する」対象として扱う。そこが両者の根本的な違いなのである。

LLM Wikiの基本イメージ



図の左側にあるのは、バラバラにたまったメモやPDF、記事などの「元資料」だ。これまでの一般的なAI活用では、AIは質問のたびにこの山から関連する情報を探し出していた。しかしLLM Wikiでは、図の中央にあるようにAIが「整理役」となり、バラバラな資料を読み解いて、右側にあるような整理された「百科事典（Wiki）」へと編さん（内容を整理してまとめること）していく。

この仕組みを支えるのが、カルパシー氏が提唱する「3つの構成要素」だ。具体的には、

読み込み専用の「元資料（Raw sources）」 …… 図の左側 AIに整理の仕方を教える「運用ルール（The schema）」 …… 図の中央右上 AIが執筆したり更新したりする「Wikiページの集まり（The wiki）」 …… 図の右側

の3つである（詳細後述）。AIは新しい資料を追加するたびに、既存のWikiページを書き換え、関連するページをリンクで結ぶ。これにより、バラバラだった情報は、相互につながった1つの構造体へと育っていく。この構造体、つまりWiki全体こそが、図の右側にある“使える知識”で、いわゆる知識ベース（ナレッジベース：Knowledge Base）となる。

最も重要なのは、Wikiページの“メンテナンス”をAIが継続的に行う点だ。これまで人間がWikiを作っても挫折しがちだったのは、継続的な情報の更新やリンクの張り直しが面倒だからである。LLM Wikiなら、AIが飽きることなく裏側で“メンテナンス”を続けてくれる。その結果、使い込むほどに知識が積み重なり、価値が増していく「資産」としての知識ベースが出来上がるのだ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、前述した論争についても簡単に私見を述べる。その後で、カルパシー氏が提唱する各構成要素の詳細や、実際に使うファイルについてコンパクトにまとめる。また、LLM Wikiを試すためのツールやコミュニティーの動きも紹介する。