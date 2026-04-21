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2026年4月15日に「PEP 832 - Virtual environment discovery」が公開された。タイトルからも分かる通り、これは仮想環境をデフォルトでどこに配置するか、そのデフォルトの位置を決めることで、各種のツールが仮想環境を見つけやすくしようというものだ。Python 3.15でのサポートを目標としている。4月17日時点ではStatusはDraftとなっている。

Pythonで複数ファイルから構成されるプロジェクトに取り組もうという場合、現在ではプロジェクトディレクトリに仮想環境を構築するか、既存の仮想環境をプロジェクトで使えるように構成するのが一般的である。そして、プロジェクトで使用するツール類は仮想環境がどこにあるかを発見し、それを使えなければならない。

慣習的に、そうした仮想環境をローカルに配置する場合には、「プロジェクトのルートに.venvという名前のディレクトリに配置する」という「慣習」はある。が、これはあくまでも慣習であって、それに従う必要はない。そのため、ツールが仮想環境を発見するための機構がない。このPEPはこの問題を解決し、各種のツールが仮想環境を特定し、使用しやすくなるようにするためのものだ。

どうも。HPかわさきです。 仮想環境を作るときって、確かにディレクトリ名をどうしようかなぁと悩むことがあります。最近ではツール任せで「.venv」に決め打ちですが、自分で「python3 -m venv ……」とやっていたころは「venv」にするか「.venv」にするか、どっちがいいかなぁと悩んだものです。「こうしなよ」と決められちゃって、ツールもそれをサポートするようなら喜んでそれに従っちゃうかもしれませんね。

PEP 832の主な内容