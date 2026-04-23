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Anthropicは少し前、極めて高いサイバー能力を持つ新モデルClaude Mythos Previewを限定的に公開した。重要ソフトウェアの防御に役立つ一方で、攻撃側に回った場合のリスクも大きいため、まずは“Project Glasswing”のような限られた枠組みの中で使う、というのが同社の判断だった。そこから約1週間後の2026年4月16日（米国時間）、それより性能は抑えつつも、広く使える最上位モデルとして出てきたのがClaude Opus 4.7である。

このOpus 4.7は、性能を評価するベンチマークだけを見ると、現在の一般公開モデルの中でも最強クラスに入る。コーディング、長時間タスク、文書理解、画像理解まで、実務に効く部分を広く押し上げてきたからだ。単に会話がうまいだけではなく、長い作業を途中で崩さずに進めたり、複数の資料や画面情報をまとめて扱ったりする力まで含めて、一段上に来た印象がある。

主要ベンチマークにおけるClaude Opus 4.7と他モデルの比較（公式発表ページから引用）

各行には、 SWE-bench Pro／Verified （コード修正）、 Terminal-Bench 2.0 （ターミナル操作を含むコーディング）、 Humanity's Last Exam （多分野推論）、 BrowseComp （検索）、 MCP-Atlas （大規模なツール利用）、 OSWorld-Verified （コンピュータ操作）、 Finance Agent v1.1 （金融分析）、 CyberGym （サイバーセキュリティ）、 GPQA Diamond （大学院レベル推論）、 CharXiv Reasoning （視覚推論）、 MMMLU （多言語Q&A）といった評価指標が並んでいる。



この表でまず押さえたいのは、Opus 4.7が前世代のOpus 4.6を多くの項目で上回り、一般公開モデルとして最上位級の水準にあるという点である。例えば、高度なコード修正能力を測る「SWE-bench Pro」では64.3％を記録し、GPT-5.4の57.7％を上回っている。しかも、単に一部の評価だけが突出しているのではなく、コーディングや検索、コンピュータ操作、金融分析、推論といった複数の領域で底上げが起きている。

その中でも目を引くのが、長時間タスクでの粘り強さである。Anthropicが公表ページ内の別の図で示した「Vending-Bench 2」では、Opus 4.6の8018ドルに対し、Opus 4.7は10937ドルの残高を維持した。これは、複数の手順が続く作業でも途中で方針を崩しにくく、目的を見失わずに進める力が強まったことを示す結果として読むことができる。

もっとも、今回のOpus 4.7が多くの人、特にソフトウェアエンジニアに強い衝撃を与えているのは、この「圧倒的な性能」だけではない。この1週間ほど、XなどのSNSに寄せられたユーザーの反応を見ると、自律性の高さや完走力を評価する声がある一方で、実務投入をためらわせるような不安や、セキュリティ面での怖さを指摘する声も目立つ。強いのは確かだが、その強さがそのまま安心感につながっていないのである。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きを手掛かりに技術の“今”をもう少し深く眺めてみたい。さらに後半では、Opus 4.7で何が変わったのかも整理する。