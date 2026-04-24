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2026年4月15日、Python 3.15向けのPEP 800「Disjoint bases in the type system」（型システムにおける非交和基底）が承認された。StatusがAcceptedになったことから、Python 3.15での非交和基底とそれを示す@disjoint_baseデコレーターの導入が見込まれる。以下ではこれについて簡単に説明しよう。

あるコードの到達可能性をチェックするには

PEP 800について話す前に、以下のコードを見てほしい。

def f(x: int):

if isinstance(x, str):

print('x is int and also string') 到達不可能なコードの例



このコードはint型の値を受け取り、それをif文でstr型のインスタンスかどうかチェックしている。isinstance関数の戻り値がTrueとなることはないので、print関数呼び出しには到達できない。以下の画像は、Visual Studio CodeにMypy Type Checker拡張機能をインストールして、「--warn-unreachable」を有効にして、上記コードを開いたところだ。

到達不可能なコードの例



先ほどの到達か不可能なコードに関する振る舞いは型チェッカーによって異なることにも注意が必要だ。例えば、上記のコードでMypy Type Checker拡張機能を無効にしてみると、以下のようにPylanceはこれを到達不可能とは見なしていないことが分かる。

Pylanceは先ほどのコードは到達不可能とは見なしていないようだ



f関数は全てのコードがハッキリと表示されているが、g関数は2つ目のreturn文がグレーアウトされている。これはPylanceがこのreturn文を到達不可能だと見なしているからだ。

このように型チェッカーによって、到達不可能なコードの判定が異なるのは問題がある。このような状況を解決するために提案されたのがPEP 800であり、非交和基底という概念だ。

PEP 800で導入される非交和基底とは