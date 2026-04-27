シリコンバレーで広がる「トークンマクシング」とは何か。AIをどれだけ使えるかが生産性や評価を左右し始めた現実を追い、日本のソフトウェアエンジニアがどう向き合うべきかを考える。
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AIを仕事に使うことは、もはや特別なことではない。コードを書く、文章をまとめる、設計案を出す、調査を進める。こうした作業の多くで、生成AIが日常的な道具になりつつある。だが今、シリコンバレーでは、その一歩先を行く新しい価値観が広がり始めている。それが「Tokenmaxxing」である。
Tokenmaxxing（トークンマクシング）とは、AIモデルとの対話や処理で消費される「トークン」（Token：AIが文字や単語を処理する単位）をできるだけ多く使うことによって、通常ならこなせない量の作業を可能にしようとする発想だ。人の何倍、何十倍もの仕事を、AIに並列でこなさせるイメージに近い。
この発想が公になったきっかけの一つは、Meta社内での動向だ。同社には、ソフトウェアエンジニア（以下、エンジニア）が消費したAI「Claude」のトークン使用量をランキング化する「Claudenomics」（クロードノミクス）というダッシュボードが存在していた。その上位250名にはRPG（ロールプレイングゲーム）風の称号が与えられ（表1）、8万5000人以上の従業員がトークン消費を競い合っていたという。
|称号（Title）
|ランクとバッジ
|称号から読み取れる行動イメージ
|セッションイモータル（Session Immortal：不滅のセッション使い）
|最上位・エメラルド
|AIエージェントを稼働させ続けて、極限までトークンを消費
|トークンレジェンド（Token Legend：伝説のトークン使い）
|上位・プラチナ
|圧倒的なトークン消費量で、組織内でもひときわ目立つ存在
|キャッシュウィザード（Cache Wizard：キャッシュの魔術師）
|中上位・ゴールド
|プロンプトキャッシュを駆使しつつ、高頻度でAIを呼び出す
|モデルコンノサー（Model Connoisseur：モデル通）
|中位・シルバー
|複数のAIモデルを目的に応じて使い分け、多様なタスクをAIに委ねる
また、NVIDIAのジェンセン・ファンCEOは2026年3月のGTCカンファレンスで、「エンジニアには基本給の半額に相当するトークン予算を上乗せして与える」構想を語った。Shopifyのトビ・リュトケCEOも2025年4月の社内メモで、「AIの効果的な利用は全従業員の基本的な期待事項」と明言した。こうした動きに象徴されるように、シリコンバレーのテック企業ではAIトークンの消費量が生産性の指標として重視され始めており、人事評価や報酬体系にも組み込まれつつある。
しかし、トークンを大量に使えば本当に生産性は上がるのだろうか。実際、Metaのクロードノミクスでは、順位を上げるためだけにAIエージェントを長時間放置して空回りさせる従業員もいたと報じられている。トークン消費量は「活動量」を示しても、「成果」を意味するとは限らない。それでも、AIを大量に投入できる企業や開発者が圧倒的な“レバレッジ”（小さな力で大きなものを動かすこと）を得つつあるのは事実だ。
――この「トークン格差」は、私たちの働き方にどんな未来をもたらすのか。ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者なりの見解を述べてみたい。その後で、シリコンバレーで今起きているTokenmaxxingの実態を掘り下げていく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
正直に言うと、私自身が「トークンが足りなくて困っている」一人です。もっとトークンが自由に使えるなら、もっと多くのことができる。そう感じている方は少なくないのではないでしょうか。そこに来て今回のトークンマクシングの話。正直、米国テック企業のエンジニアがうらやましいと思いました。
もちろん、トークンを使いさえすれば生産性が上がるわけではありません。「トークン消費量＝開発生産性」だけで評価すると、消費ノルマを埋めるためにAIにムダな作業をさせるような本末転倒も起きかねません。重要なのは、トークンをどれだけ使ったかではなく、それによって何を実現できたかまで含めて見ることです。
それでも、「今まで能力や時間やお金が足りなくて実現できなかったこと」を抱えている人にとって、トークンが潤沢に使える環境は文字通りの“レバレッジ”になり得ます。複数のAIエージェントを並列で走らせ、何十本ものコーディング作業を同時に進める。5倍、10倍、場合によっては100倍以上の生産性を発揮する人が現れる可能性は十分にあると思います。トークン予算で成果が伸びるなら、それは実質的に「自分を増幅するための報酬」ともいえるでしょう。
問題は、その“レバレッジ”を手にできるかどうかが、個人のスキルだけでなく、所属する企業のトークン予算に大きく左右される点です。米国のテック大手は、従業員1人に数千万円規模のトークン予算を与えることにも躊躇（ちゅうちょ）がありません。そして、この差は社内の生産性だけでなく、採用や転職の競争力にも直結していくはずです。
日本のエンジニアにとっても、これは無関係な話ではありません。「自分の会社のトークン予算はどれくらいか」「転職先のトークン予算はどれくらいか」。そうした質問が、近い将来、当たり前になるかもしれません。逆にいえば、「うちは1人当たり年間1000万円分のトークン予算があります」と言える企業には、優秀なエンジニアが集まりやすくなる可能性があります。
一方、日本の一般的な企業で、従業員1人に給与と同等のトークン予算を出せるところがどれだけあるでしょうか。トークン予算の乏しい環境では、人間が手作業でやるしかなく、アウトプットの量も質も差が開いていきます。この構造が広がれば、経済格差だけでなく、企業間の開発力格差もさらに拡大していくでしょう。
トークンマクシングの流れは、止まるどころか今後ますます加速すると私は考えています。今は米国テック企業が中心ですが、日本のエンジニアにもいずれ波及してくるはずです。まずは今回の記事を通じて、その背景を知った上で、自分自身のAI活用や、所属する企業の投資姿勢について考えるきっかけにしてもらえたらうれしいです。
それでは、トークンマクシングの背景と主要な論点を整理してみよう。
よくあるのが、せっかく会社にAIを導入しても、一部のヘビーユーザーを除けば大半の従業員がほとんど使わないという状況だ。トークンマクシングのような行動様式が登場し、今後さらに広がっていくことを考えると、消極的なAI利用者をいかに積極的な活用へと導き、個人の生産性から組織全体の生産性にどうつなげられるかが、企業にとって避けられない課題になっていくだろう。
特に日本は少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、AIの活用による生産性向上は開発者だけの話ではない。「トークンマクシング」という概念をそのまま輸入する必要はないにせよ、AIを大量に使いこなすことで成果を最大化するという発想を、日本社会全体でどう根づかせていくかを真剣に考える時期に来ているのではないだろうか。
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