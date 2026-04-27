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連載目次

AIを仕事に使うことは、もはや特別なことではない。コードを書く、文章をまとめる、設計案を出す、調査を進める。こうした作業の多くで、生成AIが日常的な道具になりつつある。だが今、シリコンバレーでは、その一歩先を行く新しい価値観が広がり始めている。それが「Tokenmaxxing」である。

Tokenmaxxing（トークンマクシング）とは、AIモデルとの対話や処理で消費される「トークン」（Token：AIが文字や単語を処理する単位）をできるだけ多く使うことによって、通常ならこなせない量の作業を可能にしようとする発想だ。人の何倍、何十倍もの仕事を、AIに並列でこなさせるイメージに近い。

この発想が公になったきっかけの一つは、Meta社内での動向だ。同社には、ソフトウェアエンジニア（以下、エンジニア）が消費したAI「Claude」のトークン使用量をランキング化する「Claudenomics」（クロードノミクス）というダッシュボードが存在していた。その上位250名にはRPG（ロールプレイングゲーム）風の称号が与えられ（表1）、8万5000人以上の従業員がトークン消費を競い合っていたという。

称号（Title） ランクとバッジ 称号から読み取れる行動イメージ セッションイモータル（Session Immortal：不滅のセッション使い） 最上位・エメラルド AIエージェントを稼働させ続けて、極限までトークンを消費 トークンレジェンド（Token Legend：伝説のトークン使い） 上位・プラチナ 圧倒的なトークン消費量で、組織内でもひときわ目立つ存在 キャッシュウィザード（Cache Wizard：キャッシュの魔術師） 中上位・ゴールド プロンプトキャッシュを駆使しつつ、高頻度でAIを呼び出す モデルコンノサー（Model Connoisseur：モデル通） 中位・シルバー 複数のAIモデルを目的に応じて使い分け、多様なタスクをAIに委ねる Metaのクロードノミクス（ダッシュボード）で与えられる称号

※ 称号とバッジの対応関係、およびランクの順序は報道内容を基に推定したもの。ダッシュボードのデータが外部に共有されたことを理由に、2026年4月上旬の報道からわずか2日後に非公開となっているため、内容を確認できない。

ちなみに、「Token」＋「-maxxing」という用語自体も、ゲーム用語の「min-maxing（ミンマクシング：特定の能力値を極限まで伸ばすRPG戦略）」に由来するネットスラングから生まれた造語である。



また、NVIDIAのジェンセン・ファンCEOは2026年3月のGTCカンファレンスで、「エンジニアには基本給の半額に相当するトークン予算を上乗せして与える」構想を語った。Shopifyのトビ・リュトケCEOも2025年4月の社内メモで、「AIの効果的な利用は全従業員の基本的な期待事項」と明言した。こうした動きに象徴されるように、シリコンバレーのテック企業ではAIトークンの消費量が生産性の指標として重視され始めており、人事評価や報酬体系にも組み込まれつつある。

しかし、トークンを大量に使えば本当に生産性は上がるのだろうか。実際、Metaのクロードノミクスでは、順位を上げるためだけにAIエージェントを長時間放置して空回りさせる従業員もいたと報じられている。トークン消費量は「活動量」を示しても、「成果」を意味するとは限らない。それでも、AIを大量に投入できる企業や開発者が圧倒的な“レバレッジ”（小さな力で大きなものを動かすこと）を得つつあるのは事実だ。

――この「トークン格差」は、私たちの働き方にどんな未来をもたらすのか。ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者なりの見解を述べてみたい。その後で、シリコンバレーで今起きているTokenmaxxingの実態を掘り下げていく。