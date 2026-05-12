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GitHubは2026年3月26日（米国時間）、同社が運営する「GitHub Advisory Database」のデータを基に、2025年のオープンソースソフトウェア（OSS）の脆弱（ぜいじゃく）性動向に関するレポートを発表した。レビュー済みアドバイザリの推移、エコシステム別の分布、マルウェアアドバイザリの急増、脆弱性の種類、CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）採番機関（CNA）としての活動実績などを報告している。

GitHub Advisory Databaseとは？

GitHub Advisory Database（アドバイザリデータベース）は2019年の開設以来、OSSパッケージに影響を及ぼす既知のセキュリティ脆弱性とマルウェアの包括的なリストを提供している。このデータベースに含まれるアドバイザリは、以下のソースから追加されたものだ。

GitHubで報告されたセキュリティアドバイザリ

National Vulnerability Database（NVD：脆弱性情報データベース）

npmセキュリティアドバイザリデータベース

FriendsOfPHPデータベース

Go Vulncheckデータベース

GitHub Packaging Advisoryデータベース

Ruby Advisoryデータベース

コミュニティーのコード提供

GitHub Advisory Databaseのセキュリティアドバイザリは、OSS脆弱性（OSV）形式のJSONファイルとして公開されており、以下の3種類がある。

GitHubがレビュー済みのアドバイザリ（GitHub-reviewed advisories）

GitHubがサポートするエコシステムのパッケージに関連付けられている。GitHubの専門チームが有効性を慎重にレビューし、説明とエコシステムおよびパッケージの情報を含んでいることを確認済みの脆弱性情報を指す。

開発者がGitHubの「Dependabot」ツールのアラートをGitHubリポジトリに対して有効に設定すると、依存するパッケージの脆弱性が新しいレビュー済みアドバイザリで報告された場合、自動的に通知を受けられるという。

未レビューアドバイザリ（unreviewed advisories）

NIST（米国国立標準技術研究所）のNVDのフィードから自動的に取り込まれたアドバイザリ。「未レビュー」という名前はやや誤解を招くが、このアドバイザリは、GitHubのアナリストが目を通した上で、「GitHubのサポート対象エコシステムに該当しない」「有効な脆弱性に該当しない」と判断したものが大半を占めている。

マルウェアアドバイザリ（malware advisories）

マルウェアによって引き起こされる脆弱性に関連しており、npmエコシステムに限定される。npmセキュリティチームが収集した情報を基に自動公開される。

レビュー済みアドバイザリのエコシステム別分布