GitHubは自社の「Advisory Database」のデータを基に、2025年のOSSの脆弱性動向に関するレポートを発表した。
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GitHubは2026年3月26日（米国時間）、同社が運営する「GitHub Advisory Database」のデータを基に、2025年のオープンソースソフトウェア（OSS）の脆弱（ぜいじゃく）性動向に関するレポートを発表した。レビュー済みアドバイザリの推移、エコシステム別の分布、マルウェアアドバイザリの急増、脆弱性の種類、CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）採番機関（CNA）としての活動実績などを報告している。
GitHub Advisory Database（アドバイザリデータベース）は2019年の開設以来、OSSパッケージに影響を及ぼす既知のセキュリティ脆弱性とマルウェアの包括的なリストを提供している。このデータベースに含まれるアドバイザリは、以下のソースから追加されたものだ。
GitHub Advisory Databaseのセキュリティアドバイザリは、OSS脆弱性（OSV）形式のJSONファイルとして公開されており、以下の3種類がある。
GitHubがサポートするエコシステムのパッケージに関連付けられている。GitHubの専門チームが有効性を慎重にレビューし、説明とエコシステムおよびパッケージの情報を含んでいることを確認済みの脆弱性情報を指す。
開発者がGitHubの「Dependabot」ツールのアラートをGitHubリポジトリに対して有効に設定すると、依存するパッケージの脆弱性が新しいレビュー済みアドバイザリで報告された場合、自動的に通知を受けられるという。
NIST（米国国立標準技術研究所）のNVDのフィードから自動的に取り込まれたアドバイザリ。「未レビュー」という名前はやや誤解を招くが、このアドバイザリは、GitHubのアナリストが目を通した上で、「GitHubのサポート対象エコシステムに該当しない」「有効な脆弱性に該当しない」と判断したものが大半を占めている。
マルウェアによって引き起こされる脆弱性に関連しており、npmエコシステムに限定される。npmセキュリティチームが収集した情報を基に自動公開される。
2025年のレビュー済みアドバイザリの総数は4101件にとどまり、2021年以来4年ぶりの低水準となった。ただし、これはOSSのコードが安全になったからではない。この減少は、古い脆弱性アドバイザリをさかのぼってレビューする活動が事実上完了しつつあるからだ。上記のソースからのフィードで新規に報告された脆弱性に限れば、レビュー済みアドバイザリ数は増加の一途をたどっており、2025年は前年比19％増の3734件となった。
古い脆弱性と新しいフィードのレビュー済みアドバイザリ総数の累計も、一貫して増加しており、2025年は2万4668件に達した。
2025年レビュー済みアドバイザリ数のエコシステム別分布を、GitHub Advisory Database全体のレビュー済みアドバイザリ数の過去累計分布と比べると、下記2つのグラフのように、ほぼ同じだが、「Go」だけは2025年の割合が突出して高い（約6ポイント増）。これはGitHub内部で、見落とされていた可能性があるアドバイザリの再検討を重点的に進めた結果だ。
2025年はnpmマルウェアアドバイザリ数が前年比で69％増加し、7197件に達した。GitHubがマルウェアアドバイザリの追跡を開始した2022年（7433件）に迫る水準だ。「Shai-Hulud」をはじめとする大規模なマルウェア攻撃キャンペーンが主因となった。
脆弱性の分類を示すCWE（Common Weakness Enumeration：共通脆弱性タイプ）別では、2025年もクロスサイトスクリプティング（XSS）（CWE-79）が672件で最多を維持し、3年連続のトップとなった。2位に「ディレクトリ／パストラバーサル」（CWE-22 ）、3位に「不正な認可」（CWE-863）と続いている。
一方、2025年に2024年比で大きく順位を上げた脆弱性もある。「リソース枯渇」（CWE-400、CWE-770）、「安全でないシリアライズ解除」（CWE-502）、「サーバサイドリクエストフォージェリ」（CWE-918）などだ。3位のCWE-863は順位が9つ上昇したが、これはCWEの分類変更が主因だ。
2025年には、CWEのタグ付けの精度と一貫性が向上した。CWEが未記載のアドバイザリは、2024年の452件から85％減少し、65件となった。さらに、「不適切な入力検証」（CWE-20）は、従来は単独で記載されることが多かったが、具体的な障害モードを説明する追加のCWEタグが併記されるケースが増え、トリアージや優先順位付けに活用しやすいデータとなった。
GitHubは、アラートの急増を背景に、「CVSS」と「EPSS」という2つのスコアリングシステムを使用して、対応の優先順位を設定することを勧めている。
例えば、CVSSで「重大」な脆弱性アドバイザリは392件もあるが、EPSSだと11件という結果になっている。
これらのスコアを比較することで、最も差し迫った脅威をもたらす脆弱性にリソースを集中できるという。
GitHubはCNAとして、脆弱性にCVE識別子を割り当て、公開している。2025年のCVE公開数は2903件に達し、前年比で35％増えた。CVEプロジェクト全体の増加率21％を大幅に上回るペースだ。
2025年にGitHubのCNAサービスを利用してCVE IDを申請した新規組織の数も、2024年の568から20％増え、679に達した。2025年にGitHub CNAでCVEを公開した組織の総数は987となった。
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