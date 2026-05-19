この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

生成AIの業務活用についてのさまざまな悩みに答える本連載。今回取り上げるお悩みはこちらです。

RAGの精度がどうしても上がらない ファインチューニングとかをやらないとダメですか？

第2回「RAGの精度が出ないのはなぜ？ どうしたらいいですか？」では、RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）の精度向上に向けた基本的な改善策をご紹介しました。

しかし、これらの対策を試しても「まだ精度が十分でない」と悩む方は多いのではないでしょうか。そうなると、次に検討したくなるのが「ファインチューニング」や「蒸留」といった、より高度な手法です。

とは言え、ファインチューニングや蒸留はやや難易度が高く、「重たい」作業になりますから、これらを実施する前に試せることがまだ残っていないかどうかを確認してみましょう。最近のLLM（大規模言語モデル）における精度向上技術は急速に進化しており、第2回でご紹介した改善策以外にも、比較的簡単に導入できる工夫や新しい手法が次々と登場しています。

本記事では、ファインチューニングや蒸留といった「重たい」施策に進む前に試してみるべき改善策や新しいアプローチについて、エンジニアではない方にも分かるように解説していきます。

前回の改善策を本当に実装できているか？

まずは、これまでに試した改善策が効果的だったかどうかをあらためて確認してみましょう。「実際に試してみたものの、なんとなく精度が出ない」といった抽象的な結果ではなく、個々のケースについて合格基準を満たした／満たさなかった率を定量的に測定することで、再調整前後の比較に説得力が増します。

1.検索精度の向上策（ハイブリッド検索、揺らぎ対策）は導入したか

キーワード検索とベクトル検索を組み合わせたり、「ログイン」「login」といった表記の正規化をしたり、「ログイン＝サインイン」のような同義語を辞書登録するなど、表記の揺らぎを緩和したりする際、狙った用語や言い回しを適切に捉えていないとせっかくの対策も効果が出ません。実際に入力されたプロンプトやRAGで、利用する文書に合わせて再調整すると、精度が向上することも考えられます。

1|2 次のページへ