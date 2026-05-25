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一般企業の間でバイブコーディングが広がっている。AIを使うことで、開発経験の乏しい一般社員でもアプリケーションを開発できるのは非常に便利だ。しかしこれがAIを使ったソフトウェアサプライチェーン攻撃の格好の標的となる。AIによるコーディングがAIによるサイバー攻撃に狙われるという構図だ。

東京大学先端科学技術研究センターの客員研究員で工学部の非常勤講師、また多摩大学大学院の特任教授を務める西尾素巳氏は、2026年5月12日に行った講演で、AIによるサイバー攻撃の急速な進化と一般企業を巻き込むソフトウェアサプライチェーン攻撃の脅威について警鐘を鳴らした。

セキュリティパッチの解析でAIが脆弱性を容易に発見

西尾素巳氏

「Claude Mythos Preview」のサイバー攻撃能力が衝撃を与えている。10代前半からホワイトハッカーとして200以上の脆弱（ぜいじゃく）性を報告してきた西尾氏を含め、世界中のバグハンターが27年間見つけられなかったOpenBSDの脆弱性を、この先端AIモデルは数時間で発見した。

Mythos Previewは人間では探し切れないような複雑な脆弱性を一瞬で発見し、攻撃できる。単一のクリティカルな脆弱性を突くだけにとどまらない。複数の比較的軽微な脆弱性を組み合わせて、システムを攻略する。一流のハッカーがやっていることが素人にもできてしまう。

西尾氏は、「脆弱性探索」「アタックサーフェス（攻撃面）探索」「アタックパス（攻撃経路）探索」に分けて、AIによるサイバー攻撃の変化を説明する。

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