この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2026年5月22日（米国時間）、F5のネットワークトラフィック管理製品「BIG-IP」の脆弱（ぜいじゃく）な旧版機器を足掛かりに企業システム内部に侵入し、「Linux」サーバや「Confluence」「Active Directory」に段階的に攻撃が拡大した事例を公開した。「Microsoft Defender Security Research Team」が分析結果を公表した。

Linux侵入後に内部探索 Confluence、ADの攻略に進展

サイバー攻撃者は、インターネットに公開されたF5 BIG-IPロードバランサーを悪用して侵入した。対象機器は「Microsoft Azure」で稼働する「BIG-IP Virtual Edition」で、2024年末にサポート終了となった15.1系を使用していた。Microsoftは、外部公開機器が企業ネットワークの防御境界だが、脆弱性悪用時には侵入口に変わる危険性が高いと説明する。

境界機器には認証情報や証明書、セッション情報、クラウド連携設定などが保存される。侵害後は、こうした信頼関係を悪用し、従来型防御を回避した横展開が可能になる。Microsoftは、VPN機器やファイアウォール、ゲートウェイ装置への攻撃増加が近年顕著になっていると分析した。

Microsoftによると、攻撃者は侵入後、特権権限を持つアカウントでLinuxサーバにSSH接続し、継続的に操作を実施した。恒久的なバックドアを設置せず、人手による操作を維持していた点も特徴だった。調査段階では「Nmap」による大規模スキャンを実行し、内部ネットワークの端末やサービスを列挙した。この他、コマンドラインツール「gowitness」を使い、HTTPやHTTPSサービスの画面情報も収集していた。 「Windows」環境には「enum4linux」「netexec」「smbclient」「ldapsearch」「Responder」といった複数のセキュリティ診断ツールを利用し、NTLM（NT LAN Manager）関連攻撃を試行したが、初期段階では成功しなかった。 攻撃者は後に独自スキャンツールを外部サーバから取得した。このプログラムは「HackTool:Linux/MalPack.B」と検知され、企業内Web基盤やモバイル関連サービスにの接続確認を実行していた。 調査の過程で、攻撃者は未修正の脆弱性を持つConfluenceサーバを発見した。Confluenceは外部公開されていなかったが、内部ネットワーク到達後に遠隔コード実行に利用された。防御機能によって不正ファイル配置が阻止されたため、攻撃者は最初に侵害したLinuxサーバにFTPサーバを構築し、ペイロード転送を試みた。 Confluence侵害後には設定ファイルから認証情報を取得し、Windowsインフラへの認証試行を開始した。Microsoftによると、攻撃者はKerberosリレー攻撃や「CVE-2025-33073」を悪用し、ドメイン環境侵害を狙ったという。SSL／TLS設定確認ツール「testssl」も使用され、暗号設定の不備探索も実行した。 Microsoftは「内部限定公開アプリケーションであっても重大な侵害経路になり得る」と指摘した。外部侵入後は、内部サービスにアクセス可能となり、権限昇格や認証情報窃取に発展しやすい。クラウドとオンプレミスが混在する環境では、アプリ間の暗黙的信頼が攻撃拡大を助長する危険もある。 同社は対策として、境界機器を「Tier-0資産」と位置付け、ライフサイクル管理と迅速な更新適用を求めた。更新困難な場合、管理画面公開範囲制限や監視強化を推奨している。内部アプリケーションも外部公開サービスと同水準で脆弱性管理を実施すべきだという。 認証面においては、NTLM利用縮小やSMB署名有効化、LDAP署名やチャネルバインディング導入、EPA適用などを提言した。Linuxサーバ群にDefenderリアルタイム保護適用も重要と説明している。 Microsoftは今回の事例について、単一の脆弱性侵害が複数基盤を横断し、企業全体に波及する現状を示したケースだと総括している。