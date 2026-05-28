セキュリティニュースメディア「Cybersecurity News」は2026年5月26日（米国時間）、「GitHub」で大規模なサービス障害が発生し、認証の不具合によって「GitHub Actions」や「GitHub Pages」にアクセスできない状態となったと報じた。

障害は世界各地の開発現場に波及し、多数のCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインが停止し、ソフトウェア配備や自動検査業務に深刻な支障が生じた。

GitHubの公式ステータスページによれば、障害は2026年5月26日10時57分（協定世界時、以下同）ごろに確認された。利用者からは、GitHub ActionsとGitHub Pagesで性能低下が発生しているとの報告が相次いだ。その後、認証関連エラーが拡大し、GitHub Actions実行開始時に必要となる各種機能に正常に接続できない状態に発展した。同日11時53分時点でGitHub側は「局所的障害ではなく、大半のGitHub Actionsワークフローが認証障害によって失敗している」と説明した。

問題の中心には、GitHub基盤内部で発生した認証処理の不具合が存在するとみられる。GitHub Actionsは、CI/CDを支える自動化基盤として広範囲で利用されている。ジョブ起動やコード取得、リポジトリー操作など、多くの工程でトークン認証に依存しており、認証処理に異常が生じるとワークフロー全体に影響が及ぶ構造となっている。

障害発生後、開発者らは新規ワークフローを開始できない、依存ファイル取得に失敗する、パイプライン実行が途中で停止するなど、多数の不具合に直面した。個人開発者だけでなく、大規模な企業のシステム環境でも影響は顕著だった。GitHub Actionsを利用した自動試験や配備、自動脆弱（ぜいじゃく）性検査などが停止し、開発計画や公開予定に遅延が発生した事例も確認された。この他、GitHub Pagesでも性能低下が観測された。

GitHubは、今回の障害区分を「degraded availability（可用性の低下）」としている。障害レベルとしては一般的に「軽度〜中度の障害（レベル2〜3程度）」に分類される。原因調査は継続中であり、正式な根本原因説明は公開されていない。ただし、認証基盤内部、特にトークン検証処理や内部API認可機能付近で不具合が発生した可能性が高いとみられている。

GitHubはユーザーに向けて、公式ステータスページで最新情報を確認するよう呼びかけた。完全復旧確認前には重要配備作業を控えるよう推奨しており、一時対応策として代替CI/CD製品利用や不要ワークフロー停止も示唆した。

2026年5月26日13時18分（協定世界時）時点でGitHubは障害解消を発表した。同社は「問題は解決済みであり、対応期間中の理解と忍耐に感謝する。詳細な根本原因分析結果は準備完了後に共有する」と説明している。現在はサービス復旧済みとされるものの、正式な障害分析報告公開に注目が集まっている。

今回の障害は、集中型開発基盤に依存する企業が抱えるリスクをあらためて浮き彫りにした。単一サービスで認証障害が発生した結果、世界規模でソフトウェア供給工程が停止した形となった。DevSecOps運用をGitHub Actionsに集約していた組織において、ビルド遅延や公開延期だけでなく、自動脆弱性検査の停止による監視空白時間も発生した。