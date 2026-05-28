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Kyndrylの日本法人であるキンドリルジャパンは2026年5月26日、「ITサービス高度化ソリューション」を提供開始した。同サービスは、ITインフラの設計や構築、運用、保守に関する業務（以下、ITインフラ関連業務）について、AIエージェントによる自律的な実行を可能にする。

人材不足やシステムの複雑化に伴って、人に依存した従来型のITインフラ関連業務には限界が生じていると、キンドリルジャパンは説明する。属人化の解消に向けてAI活用への期待が高まる一方、日本企業ではAI活用がPoC（概念実証）段階にとどまっており、ITインフラ関連業務への適用は進んでいないという。

ITインフラ運用をAIエージェントで効率化する仕組み

企業がITインフラ関連業務へのAI活用に取り組みやすくするために、キンドリルジャパンが提供するのがITサービス高度化ソリューションだ。その内容を整理する。

ITサービス高度化ソリューションは、複数のAIエージェントが連携しながら、必要な作業を自律的に判断して実行する仕組みを提供する。ITインフラ関連業務の標準化や効率化を支援し、熟練ITエンジニアの経験や手作業への依存の軽減につなげる。 例えばシステム変更時の影響調査では、AIエージェントが複数のデータソースを横断的に分析し、処理時間への影響やシステム間の依存関係を踏まえたレポートを生成する。従来は人手で実施していた複雑な調査作業を自動化することで、変更作業に伴う判断の迅速化や運用品質の向上を支援する。 ITサービス高度化ソリューションは、AIエージェント活用向けの機能や方法論をそろえた「キンドリル エージェンティックAIフレームワーク」のうち、ワークフロー作成機能などの一部要素を利用する。これにより企業は個別開発をすることなく、AIエージェントを短期間でITインフラ関連業務に利用できる。 企業のITインフラ関連業務は、これまで人による作業を前提としており、高い信頼性や統制、再現性も求められることから、AI活用が本格化しにくかった。ITサービス高度化ソリューションは、AIエージェントの導入を容易にするだけではなく、Kyndrylがミッションクリティカル分野で蓄積したノウハウを生かすことで、ITインフラ関連業務へのAI活用を促進する。 キンドリルジャパンは、ITサービス高度化ソリューションについて、まずは要件定義／設計段階におけるITインフラ構成設計や影響調査、運用段階における変更管理を対象とする。今後はITライフサイクル全体へと適用範囲を拡大する計画だ。