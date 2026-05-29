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JR西日本は、鉄道車両基地における車両の移動や配置などを定める「構内作業計画」の自動作成システムを開発している。同社吹田総合車両所の福知山支所を拠点として開発を進めており、2026年4月には同支所でシステムの検証を始めた。

鉄道車両基地では、車両の到着や出発、検査に加えて、車両の切り離しや連結など、さまざまな作業が日々発生する。こうした作業に必要な構内作業計画は、熟練担当者が標準の計画表に手書きで加筆／修正しながら組み立てている。

なぜ構内作業計画は属人化していたのか AI導入で何が変わる？

JR西日本が開発中のシステムは、これまで人手に依存していた構内作業計画の自動作成を目指すものだ。同社が培ってきた鉄道運用ノウハウと、複雑な計画業務の自動化を手掛けるグリッドのAI技術を組み合わせることで、これを実現する。このシステムの内容と、開発の背景を整理する。

同システムは、標準の計画表や当日の車両検査などの情報を基に、構内作業計画を自動作成する。福知山支所における検証では、車両の入れ替え計画や、各作業に関する帳票作成に関わる作業時間を、約2時間から10分程度に短縮できる見込みだ。 構内作業計画の作成は、車両の配置場所や検査予定といった、さまざまな制約条件を同時に満たす必要がある複雑な業務だ。列車遅延などによる突発的な運用変更が発生した場合には、短時間で計画を作り直す必要もあり、属人化しやすい業務になっていた。 今回のシステム開発により、JR西日本は手書きで進めていた構内作業計画業務の効率化を見込む。専門性が求められ、属人化しやすい構内作業計画業務について、熟練担当者のノウハウを継承しやすくする効果も期待する。 JR西日本とグリッドは、福知山支所での2027年度の実用化を目指してシステム開発を進める。今後は、構内作業計画を急きょ変更する必要が生じた場合にも、短時間で計画を再作成できる機能を開発する方針だ。今回の取り組みは、両社が2026年5月28日に発表した。