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三井物産セキュアディレクション（以下、MBSD）のサイバーインテリジェンスグループ（CIG）は2026年4月9日、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）グループの動向や相関関係などの脅威情報を集約・可視化するWebアプリ「CIG Ransomware Information Portal」を公開した。公開時点で400以上のランサムウェアグループの情報を収録しており、登録なしで無料利用できる。

従来提供していたPDF版をWebブラウザ上で操作可能なアプリとして開発

近年、国内企業を標的としたランサムウェア攻撃は増加傾向が続いており、被害企業の事業継続に深刻な影響を及ぼしている。これまでMBSDは、ランサムウェアグループ間の関係性や変遷を包括的に整理したPDF資料「Ransomware Map」を提供してきており、国内外のセキュリティ専門家から高い評価を得ていたという。

同社は、急速に変化する脅威動向に対応し、より迅速な情報更新と直感的な分析へのニーズに応えるために、新たな情報を追加した上で、Webブラウザ上で操作可能なWebアプリとして開発、公開した。

目的に応じた3種類のレイアウトと最新の脅威情報の反映