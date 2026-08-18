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1915年創業の自動車内装部品メーカーである南条装備工業は、ドアトリム（ドア内装パネル）をはじめとする自動車内装部品の設計や開発、製造を手掛ける。サプライチェーンの一翼を担う同社にとって、情報セキュリティの維持は経営上の重要課題だ。ただし同社では専任のセキュリティ担当者を置くことが難しかったことから、IT推進部の情報技術グループがセキュリティ業務を兼務していた。

情報技術グループは、サーバやネットワークの構築・運用管理から、PCのセットアップ・配布まで、幅広いIT業務を少人数で担っている。こうした中でセキュリティ業務まで担うには限界があった。セキュリティ製品から大量のアラートが上がる一方、その全てを確認するのは現実的ではなく、重大な事象が埋もれるリスクがあったのだ。

実際、突発的なインシデント対処に追われて、業務がたびたび中断することもあった。そのため情報技術グループは「気付かないうちに侵害されているのではないか」という不安を抱えていたという。

“少人数情シス”はセキュリティの負荷と不安をどう解消？

こうした状況を改善するために、南条装備工業はセキュリティ運用を見直すことにした。人員を増やすことなく、セキュリティを強化できるようにする取り組みだ。その取り組みの中身を見ていこう。

南条装備工業が選択したのは、セキュリティ運用を外部の専門家に委託することだ。専門家の力を借りることで、少人数でもセキュリティを強化できると考えた。具体的には、網屋のCSIRT（Computer Security Incident Response Team）サービス「セキュサポ」を採用。加えて、導入済みのSentinelOne製EDR（Endpoint Detection and Response）製品の運用支援サービス「EDR運用サービス」も利用することにした。 セキュサポでは、「予防」「検知」「対処」の各フェーズに必要なセキュリティ運用を網屋が担う。SOC（セキュリティオペレーションセンター）の構築・運用やログ監視、インシデント発生時の分析や初動対処に加えて、脆弱（ぜいじゃく）性診断やASM（アタックサーフェスマネジメント）といった予防策も実施する。EDR運用サービスでは、網屋がSentinelOne製EDR製品で検知したイベントの判断や対処を実施する。 南条装備工業はこれらのサービスを利用することで、監視や検知、対処といったセキュリティ業務の負荷を軽減した。突発的なインシデント対処を外部に任せることで、情報技術グループはITインフラ構築やPoC（概念実証）、開発などの業務を計画通りに進められるようになったという。 セキュリティ対策の高度化にもつながっている。自社では気付けなかった意図しないアクセス試行を検知・把握できるようになった他、セキュサポで定期的に実施する脆弱性診断やASMによって、対策すべきポイントも明確になった（図）。 図 南条装備工業におけるセキュサポおよびEDR運用サービスの導入効果（出典：網屋のプレスリリース）《クリックで拡大》 南条装備工業は、セキュリティ運用の外部委託について「セキュリティ専任のIT推進部メンバーが1人増えたようなものだ」と捉えている。最新の脅威動向を把握できる人材を自社で確保し続けることは容易ではないことから、専門家に運用を任せることで、安定的にセキュリティ対策に取り組めるとみる。網屋は2026年7月9日、本事例を公開した。