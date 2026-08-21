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「弥生会計」などの業務ソフトウェアで知られる弥生は、パッケージソフト全盛期から事業を展開してきた老舗ソフトウェアベンダーだ。一方で近年は「弥生会計 オンライン」「弥生会計 Next」などSaaSの開発を促進させて、AIを前提とした開発体制への転換を進めている。

弥生が実践する「AIデフォルト開発」 そのリアルな実感と効果

「ボードメンバーにグローバルプレイヤーが加わり、スタートアップのカルチャーも取り入れています。『もっとスピードを上げよう』『変化を起こそう』という雰囲気が強くなりました」

こう話すのは、技術開発本部プラットフォームエンジニアリング部長 CAOの佐々木淳志氏だ。

弥生の開発組織はデスクトップアプリケーションとクラウド・SaaSの2部門で構成され、約250人のエンジニアが所属する。全従業員が利用できる「Google Gemini」に加え、「Cursor」「Devin」「Claude Code」「GitHub Copilot」「Kilo」など複数の生成AIを導入し、それぞれの特性に応じて使い分けている。

会社として単一のAIツールに統一する考えはないという。「AIは数カ月単位で状況が変わります。だからこそ、それぞれの得意分野を理解した上で使い分けることを重視しています」（佐々木氏）

中でもSaaS開発チームでは、AIを開発の中心に据えた「AIデフォルト」の開発が始まっている。

佐々木氏は「最も活用が進んでいるチームでは、人間はほとんどソースコードを書いていません。設計から実装までAIが担い、人間は要求や制約を与え、成果物を評価・意思決定する役割に移っています。その結果、対象となる開発案件では見積工数が約5分の1まで削減できました」と話す。

もちろん、全てのチームがそこまで進んでいるわけではない。当初は既存プロセスの一部をAIで効率化する取り組みが中心だったが、現在では「AIを前提に業務プロセスそのものを設計し直す」チームが増えている。

生成AIの活用が広がる一方で、「AIがコードを書くほどレビュー負荷が増える」という声もある。これについて佐々木氏は「初期は人間がAIの生成したコードを細かく確認していましたが、現在ではレビュー自体も高い割合でAIに任せています」と話す。

ただし人間が不要になったわけではないのはポイントだ。「ヒューマン・イン・ザ・ループは必ず維持しています。AIの提案をそのまま採用するのではなく、人間が最終判断を下します。一方でAIの性能が向上したことで、『この問題を解決して』という抽象的な指示でも十分に成果を返せるようになりました」（佐々木氏）

その結果、人間に求められる役割はどう変化したのだろうか。

佐々木氏は「ビジネス部門と一緒に何を価値として提供するのか。その価値を実現するためにどのような仕組みを作るのか。あるいは、AIには難しいトレードオフを判断することが、人間の重要な役割になってきています」と指摘する。

「AIに人が合わせる」開発 人間というボトルネックをどう解消するか？

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