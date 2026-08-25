MCPが最新ロードマップを発表　エージェンティックAI、非同期通信、セキュリティなど5つの重点分野を定義

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AIモデルと外部のデータやツールを統合するオープン規格「Model Context Protocol」（MCP）のコアメンテナーチームは2026年8月22日、次期仕様リリース以降に向けた更新版ロードマップを公式ブログで公開した。

2026年7月末にリリースされた「2026-07-28仕様」におけるステートレス化やHTTPトランスポートの刷新に続き、今回のロードマップではエージェンティックAIの実用化やエンタープライズ本番環境での安全な運用を見据えた5つの優先領域を提示している。

これまでMCPでは、サーバ側でセッション状態を維持する構成が主流だったため、マルチインスタンス環境でのロードバランシングや水平スケーリングが困難という課題が存在していた。

7月のアップデート（2026-07-28仕様）では、プロトコルレベルの初期化ハンドシェイクやセッション依存を廃止。リモートのMCPサーバを一般的なステートレスHTTPワークロードと同等に扱えるようにしたほか、事前にサーバのバージョンや機能を認識できるserver/discoverエンドポイントなどを導入した。

新ロードマップは、このインフラ面の基礎固めをベースとし、より複雑なAIエージェントの要求に応えるフェーズへと移行する。

最新ロードマップが掲げる5つの優先領域

公開されたロードマップでは、コミュニティーやワーキンググループとともに推進する主要テーマとして、以下の5つが挙げられている。

エージェント向けメッセージングプリミティブ

1リクエストに対し1レスポンスという従来の形式では、長時間稼働するAIエージェントのループ処理やリアルタイムな途中介入に対応しきれなくなっている。

MCPでは今後、サーバ起因イベント（Webhookやチャネル）の導入を進め、クライアント側のポーリング処理を排除。さらに、タスクの進捗（しんちょく）通知や拡張仕様（「SEP-2663 Tasks」）の本体仕様への取り込みを進める。

HTTPネイティブ・トランスポートの統合と強化

7月仕様で進んだリモートHTTPサーバのシンプル化を推し進め、ローカル環境で用いられるstdio（標準入出力）経由の通信にも「Streamable HTTP over stdio」を適用する。通信レイヤを統一することで、クライアントとサーバ両側の実装ロジックを大幅に簡素化する。

エージェントアイデンティティとエンタープライズセキュリティ

これまでのMCP認証は「ユーザーがブラウザで許可を与える」という人間介在型のOAuthフローが前提だった。しかし、クラウド上で自律稼働するエージェントや、サブエージェントへ権限を委譲する構成が増加している。

これに対し、APIキーや長期トークンのベタ書きを避け、DPoP（Demonstrating Proof-of-Possession）の標準化や、ワークロードアイデンティティ連携（Workload Identity Federation）を活用した「エージェント独自の識別・認可モデル」を定義する。IETF（OAuth / WIMSE WG）などの標準化団体とも連携する計画だ。

プリミティブの最適化

ツール応答の標準化: tools/callの戻り値形式を1つのクリアな契約（Contract）に集約し、クライアント側のモデル提示差異による挙動不審を防ぐ。

段階的な機能発見: 接続先のMCPサーバーが数百個のツールを提供している場合、モデルのコンテキストウィンドウを無駄に消費し、ツールの選択精度が低下する問題がある。最初は小さなエントリポイントのみを提示し、会話の文脈に応じて利用可能なツールを段階的に開示する仕組みを構築する。

SDKの開発者体験向上

公式SDK（TypeScript/Python/Go/Kotlinなど）の設計を刷新し、仕様適合性と直感的な開発をサポートする。特に最近では「AIエージェント自身にコードを書かせてMCPサーバー/クライアントをビルドさせる」ケースが増えているため、ドキュメントの正確性やAPIの明確さを重視した整備が行われる。

MCPプロジェクトでは、仕様向上提案（SEP：Specification Enhancement Proposal）の審査において、今回定義された5つの優先領域に関連する提案を優先的にレビュー・採用する方針を示している。

単なる「AIと外部APIをつなぐ配線コード」から、「大規模・自律型のAIエージェント群がエンタープライズ環境で安全に連携するための基盤プロトコル」への成熟を、急ピッチで進めていくという。