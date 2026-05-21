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連載目次

通販サイトの問い合わせ窓口や、宿泊予約サービスのチャットサポート。ああいったAIが内部でどのモデルを動かしているのかは、利用者からはまず見えない。表示されることは基本的にないし、考えたこともないという人がほとんどだろう。だが、その見えないところで使われるAIモデルは、ここ1年ほどの間に大きく入れ替わりつつある。利用者が意識しないまま中国発のAIモデルに触れている、という場面も増えているはずだ。

その変化を示すデータの一つが、開発者が複数のAIモデルを使い分けられる中継サービス「OpenRouter」の統計である。CNBCによれば、6月最終週の時点で中国モデルがOpenRouterのトラフィックの48％を占めた。1年前は20％だったので、2倍以上に増えたことになる。逆に米国モデルは74％から32％へ落ち込んだ。開発元単位で見ても、DeepSeekがプラットフォーム全体の週次トークンの17.6％を占め、米国のどのAIモデル提供企業をも上回っている。さらに米国企業に限って見ると、中国モデルが処理したトークンの比率は7月に過去最高の58％を記録し、第1週には一時63％に達した（参考：The Kobeissi Letter）。

AIサービスの裏側で存在感を増す中国発モデル

利用者からは見えないところで中国モデルの利用が広がっている。米企業がOpenRouter経由で消費するトークンの58％を占め、コーディング性能でも上位に並ぶ。



もっとも、OpenRouterは開発者向けの中継サービスであり、この数字が米国全体のAI利用を代表しているわけではない。それでも、複数のモデルを自由に選べる環境で「何が実際に選ばれているのか」を見る指標としては興味深い。

では、なぜ中国モデルがここまで選ばれるようになったのか。理由の一つは、性能で米国勢との差が急速に縮まったことである。Arena AIのコーディング性能ランキング「Code Arena: Fullstack」では、上位20モデルのうち8つを中国発が占める。首位は中国Moonshot AIのKimi K3（Max）で、2位のGPT-5.6 Sol（xHigh）、3位のClaude Fable 5を上回った。

そしてもう一つの理由が価格だ。上位に並ぶ中国モデルの多くはオープンウェイトモデル（モデルの重みパラメーターが公開され、計算資源さえあれば誰でも自前で動かせるAIモデル）であり、API経由の利用料金も安い。性能で選択肢に入った上で、費用は数分の一で済む。この2つがそろったことが、実際の利用状況を動かしている。

――当然この波は、米国にとどまらず日本にも波及していくだろう。ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、この変化を読むときに押さえておきたい論点を先に挟んでおく。その上で、価格差の実態、利用者から見えないところで進む浸透の経路、そしてこの数字をどこまで信用してよいのかを順に見ていく。