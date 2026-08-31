この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoft共同創業者のビル・ゲイツ氏は2026年8月26日（現地時間）、自身のブログ「Gates Notes」でAI時代の到来について論じ、これまでの技術革新とは異なる規模と速度で社会が変化すると警鐘を鳴らした。

ゲイツ氏が挙げる大きな違いは、AIが人間の「認知」を代替できることだ。過去の技術革新では、農業からオフィスワークへの移行のように、仕事が世代をまたいで変化し、その過程で新たな職種も生まれてきた。一方、AIは法律、カスタマーサービス、医療、製造、ソフトウェア開発まで、これまで人間の知的作業に依存していた領域へ短期間で入り込む可能性があるという。

その中でもゲイツ氏が「最初に影響を受ける可能性がある」と挙げる仕事の一つがソフトウェアエンジニアリングだ。

AIが高い精度で仕事をこなせるようになれば、企業には人間によるチェックを減らし、AIを自律的に動かす経済的なインセンティブが生まれる。ゲイツ氏は、特にエントリー層や中間層の仕事への影響を懸念している。

ただし、ここで「AIによって開発者の仕事がなくなる」と結論づけるのは早い。

ゲイツ氏はソフトウェア開発について、AIによって開発コストが下がることで、新たな需要が生まれる可能性にも言及している。一体それはどのようなものか。

AIで開発コストが下がった先にあるエンジニアの価値

AIによってコード生成やテスト、デバッグなどのコストが下がれば、企業は同じ人数でより多くのソフトウェアを作れるようになる。これまで「開発者が足りない」「予算が足りない」と諦めていたシステムまで作れるようになれば、ソフトウェアそのものの需要が増える可能性もある。 つまり起こり得るのは「AIが開発者をゼロにする」という単純な未来ではなく、開発者一人が担当できる仕事の量が、これまでとは比較にならないほど増える未来だ。 そうなれば、価値のあるスキルも変わる。コードを速く書く能力だけではAIとの差異化が難しくなり、何を作るべきかを定義する能力、システム全体を設計する能力、AIが生成した成果物を評価する能力などが重要になる。その意味では、設計など一部の作業は人間の方が適している可能性があり、AIによる代替がそのまま雇用の消失につながるとは限らないという。 もう一つ、開発者にとって見逃せない問題がある。AIは開発者の味方になるだけではない。ゲイツ氏は、AIによって犯罪者の能力も底上げされると指摘する。AIを使えば、これまで高度な知識を必要とした攻撃を、より少ないスキルで実行できる可能性があるからだ。 特にサイバーセキュリティについて、ゲイツ氏は攻撃者の能力が防御側より速く強化されることを懸念している。重要なのがソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性を発見して修正するAIと、その脆弱性を見つけて悪用するAIに、同じ能力が使われる可能性があるという点だ。 開発者がAIを使って脆弱性を見つけ、修正するスピードを上げても、攻撃者もまたAIによって攻撃のスピードを上げる。AI時代には「開発速度の向上」と「攻撃速度の向上」が表裏一体になる。 「AIにできる」と「AIに任せる」は別の話だ ここから先は、ゲイツ氏の主張を開発現場に置き換えて考える必要がある。 ゲイツ氏は、AIやロボットが高度化した社会では、技術的には機械にできる仕事であっても、人間だけに任せる領域を残す「Human Reserved」という考え方を提案している。介護や医療などを例に、効率だけでは判断できない領域を人間の仕事として残すべきではないかという発想だ。 この考え方はソフトウェア開発にも応用できる。 ゲイツ氏は、AIの進歩を止めることは現実的ではないと考えている。そのため、AIの恩恵を受けながら、雇用やサイバー攻撃などのリスクに備えるための制度や仕組みを今から作る必要があると訴える。 「AIを使うかどうか」という議論をしている間にも、AIはコードを書き、脆弱性を探し、テストを実行する。AI時代の開発者に求められるのは、単純な「AI活用能力」だけではない。AIに任せる範囲を決め、AIの成果物を疑い、最終的な責任を引き受ける能力も含まれる。 例えば本番環境への変更、認証や権限管理、セキュリティ上の重要な判断、障害時の対応などは、AIに任せる技術的能力があったとしても、人間の責任を残すべき領域かもしれない。 AI時代に開発者の価値がなくなるのではない。むしろ、コードを書くこと以外の部分に、これまで以上の価値が移る可能性がある。その境界線を決めるのは、AIではなく人間だ。