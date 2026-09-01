OpenAIがChatGPT BusinessでPremiumシートの提供を開始した。Anthropic、Cursorに続き、主要な企業向けAIで、利用量の多い社員だけ上位シートを割り当てられる仕組みがそろった。3社の料金や利用枠、実際の設定方法を比較し、企業のAI利用で何が変わるのかを考える。
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夕方、AIが使えなくなる。サブスクリプション（定額契約）の利用枠を使い切ってしまい、リセットを待つしかない。長い資料を読み込ませて分析していた人にも、AIコーディングツール（AIがコードを書いたり修正したりする開発ツール）でまとまった修正を走らせていた人にも起こり得る問題だ。この問題を避けようと、会社の契約とは別に、個人向けの上位プランを自分で契約して経費精算している人もいるだろう。
もちろん利用枠を使い切った後も、クレジット（前払いの利用ポイント）を追加購入して使い続ける従量課金の仕組みはあった。しかし多くの企業では、月ごとに変動する追加費用を申請しづらいのが現実だろう。一方、Anthropicは1年近く前から、企業向けAIのサブスクリプションに「Premiumシート」（seatは席の意味）という、社員1人ごとに指定できる上位の契約枠を用意していた。そのPremiumシート方式に、CursorとOpenAIが相次いで対応したのだ。
最初に追随したのはCursorだ。2026年6月1日のTeams料金改定でPremiumシートを新設した。背景にあったのは、少数のパワーユーザーがチームのAI利用を大きく占め、従量課金が膨らんで月々の支出を予測しにくくなるという問題だ。そこで、そうしたユーザーだけを、Standardの3倍の価格で5倍の利用枠を持つPremiumに切り替えられるようにした。Standardも価格を据え置いたまま利用枠が増えている。
そして2026年8月25日（米国時間、日本時間26日未明）、OpenAIもChatGPT Business（Codexも利用可能）でPremiumシートの提供を開始した。PremiumはStandardの5倍の利用枠を持ち、5時間単位の利用上限もなくなる。同じワークスペース（≒チーム／組織）内でStandardとPremiumを混在させ、社員ごとに割り当てを変えられる。ただし価格もStandardの5倍であり、割安になるというより「必要な人だけ大きな枠を持てる」ことが主眼だ。
これで、主要な企業向けAI環境に「AIをより多く使う社員だけ利用枠を厚くする」という仕組みがそろった。重要なのは高額なプランが増えたことではなく、社員1人ごとに、その利用量に応じてStandardとPremiumを使い分けられるようになったことだ。企業にとってAIを本格運用しやすくなり、Claude、ChatGPT／Codex、Cursorのいずれでも似た形の運用を組めるようになったと考えられる。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者がこの動きをどう見ているかを述べる。その後で、Claude、ChatGPT／Codex、Cursorの3環境について、金額の違いとシートの設定手順を具体的に整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
この1年、Claudeが企業に入りやすかった理由を、私は2段構えで捉えています。まず、サブスクリプションで思い切り使えるAIコーディングツールとして、実用的にちゃんと機能するものを最初に出したのがClaude Codeでした。個人利用の話で言えば、この時点でCodexやCursorに対して頭一つ抜けていたという感覚があります。
しかしそれだけではありません。同じ時期に、企業向けにはPremiumシートという一段違う受け皿を用意していた。これが企業ユースにぴったりはまっていたと私は思います。開発者だけの話にせず、AIをあまり使わない部署も含めた全社導入の絵を、契約の形として最初から描けたわけです。コーディングツールの強さと企業向けの受け皿が同時にそろっていたのは、2025年8月からの1年間はClaudeだけでした。
対してCodexを会社に導入しようとすると、そもそも入口で詰まりました。冒頭でも触れましたが、チームプランにPremiumシートという概念がなく、全員が同じ枠だったためです。結果として、AIのパワーユーザーは個人でProを契約し、経費精算で処理するしかありません。これは「会社にCodexを導入してほしい」と言い出しにくい状況を作ります。私はそう感じていましたが、同じ経験をした導入担当者は決して少なくないのではないでしょうか。
今、その制約がかなり小さくなりました。万歳（個人的に待っていました）。Premiumシートが主要3環境にそろったことで、企業はAIへの投資を「全員同じ」ではなく、利用量に応じて調整しやすくなりました。これは単に1つのAIを安く使えるという話ではありません。主力のAIは広く使わせつつ、AIを使い込む開発者には大きな枠を与える。特定の部署だけ別のAIを追加する。必要なところにだけAIへの投資を厚くすることが、以前より現実的になったわけです。
特に私が重要だと思うのは、企業が「どのAIを契約するか」に加えて、「誰にどのくらい使わせるか」まで設計できるようになったことです。組織や業務に合わせて利用量に濃淡を付けられるだけでなく、必要な部署や社員にだけ第2のAIを追加し、用途によって使い分ける運用も採用しやすくなります。それでは実際にClaude Team、ChatGPT Business、Cursor Teamsで料金や利用枠、Premiumへの変更方法がどう違うのか、ここから具体的に見ていきましょう。
まず、3環境を並べて金額と条件を比べてみよう。
|項目
|Claude Team
|ChatGPT Business
|Cursor Teams
|Standard
|月払い：25ドル
年払い（月換算）：20ドル
|月払い：25ドル
年払い（月換算）：20ドル
|月払い：40ドル
年払い（月換算）：32ドル
|Premium
|月払い：125ドル
年払い（月換算）：100ドル
|月払い：125ドル
年払い（月換算）：100ドル
|月払い：120ドル
年払い（月換算）：96ドル
|Standard→Premium
|価格5倍
利用枠5倍相当（計算値）
|価格5倍
利用枠5倍（公式明記）
|価格3倍
利用枠5倍（公式明記）
|有料シート数
|2〜150席
|2〜200席
|実質1席（無料の管理者席を併用時）〜（上限の記載なし）
|利用枠を超えた後
の追加利用
|クレジット制（組織で前払い購入）
|クレジット制（組織で前払い購入）
|後払い従量課金（既定で有効）
|3社のPremiumシート比較（2026年8月26日確認時点、米国向け価格・税別）
ClaudeとChatGPT Businessは、金額が全く同じである。Standard 25ドル、Premium 125ドルで、価格も利用枠も5倍。ただし金額が同じでも、実際に使えるトークン量が同じとは限らない（後述の【注意】を参照）。
目を引くのはCursorだけStandardが40ドルと高いことだ。その代わりPremiumは3倍の金額で5倍の利用枠となっており、5倍の金額で5倍の枠という他の2社と比べれば、上位シートの割安感はCursorが上である。
もう一つCursorの特徴として、Cursorを使わないIT担当や経理担当のために無料の「Unpaid Admin」シートが用意されている。チームに必要なのは最低1人の管理者と1人の有料メンバーなので、管理者を無料シートにすれば実質1有料シートからチームを構成できる。最低2有料シートのClaudeとChatGPT Businessより小さく始められる点は、少人数の組織にとって効いてくるはずだ。
一方で気になるのは最大シート数だ。Claudeは150、ChatGPT Businessは200（2026年8月24日以降に作成されたワークスペースが対象）。数千人規模の全社導入となればEnterpriseへ、ということなのだろうが、この数字を見ると、今回そろった仕組みは実質的に部署単位の利用か、中小企業向けと捉えるのが現実的に思える。
本稿でいう「5倍」は、サブスクリプションに含まれる利用枠の話であり、AIモデルの性能や、実際にこなせる作業量が5倍になることを意味しない。利用量の数え方や上限の仕組みはサービスごとに異なる。
Claudeでは、このセッション単位の利用枠とは別に週次上限も設定されている。Standardには全モデル共通の週次上限、Premiumには全モデル共通とFableモデル専用の2種類の週次上限があるが、それらがStandardとPremiumで何倍違うのかは公開されていない。そのため、「5倍相当」はあくまでセッション単位の公式値から計算したものとして読む必要がある。
ChatGPT Businessも同様に、OpenAIはPremiumを「Standardの5倍の利用量」と説明しているものの、これを固定のトークン数やメッセージ数には換算できないとしている。モデルやタスクの大きさ、思考量などによって同じ利用枠でも消費の仕方が変わるためだ。
従って、3社の「5倍」は同じ作業を必ず5倍こなせるという意味ではない。確実に比較できるのは価格で、Claude TeamとChatGPT BusinessはStandardからPremiumへの価格差が5倍、Cursor Teamsは3倍である。利用量の条件は各社で異なるため、実際の運用では公式の最新仕様を確認してほしい。
筆者の所属会社ではClaudeを使用しているが、筆者を含む数名にPremiumシートを導入する際、その仕組みと変更方法を社内に周知するのに少し難儀した。そこで実務的な補足として、3社でPremiumシートを設定する方法を整理しておこう。
まず押さえておきたいのは、Claude TeamとChatGPT Businessでは「Standard／Premiumを何席契約するか」と「そのシートを誰に割り当てるか」が別々に管理される点だ。ただし、シート種別を変更するときの仕組みは両社で異なる。
その中でも少し分かりにくいのがClaude Teamだ。Premiumを1席も契約していないと、メンバー画面の［ティア］に「Premium」が表示されない。そのため先に［組織設定］→［組織とアクセス］→［総シート数］の［管理］からPremiumシートを追加し、その後［メンバー］で対象メンバーの［ティア］を「Standard」から「Premium」へ変更する（参考：公式ページ）。
ここで注意したいのが請求だ。Standardシートだけで運用していた組織がPremiumを1席追加し、ある社員をPremiumへ移すと、それまで使っていたStandardシートが1席空く。メンバーのティアを変えただけでは契約シート数は減らないので、余ったStandardシートは［総シート数］から別途減らす必要がある。空きシートのまま残しておけば、そのシートも引き続き課金対象になると考えられる。
ChatGPT Businessも概念上は同じだが、操作はまとめられている。ワークスペースオーナー（Workspace Owner）が［Workspace settings］→［Members］の［Seat type］から変更できる。空きPremiumシートがあればそれを即時割り当て、元のStandardシートが空く。なければ、現在のStandardシート自体をPremiumへ直接変更でき、残りの請求期間分の差額が日割りで課金される。この場合、総有料シート数は増えず、余分なStandardシートも発生しない（※筆者は試しておらず、公式ページの情報に基づく。参考：公式ページ）。
Cursor Teamsはさらにシンプルで、ClaudeやChatGPT Businessのように、空きPremiumシートを先に確保してから割り当てる操作はない。AdminがメンバーのコンテキストメニューからStandard→Premiumを選ぶだけで、人を追加すればシートが増える方式だ。そのため余剰シートの問題も起きない（参考：公式ページ）。
|サービス
|Standard→Premium
|Premium→Standard
|シート数の扱い
|Claude Team
|空きPremiumシートがあれば即時変更でき、元のStandardシートは空く。
なければ先にPremiumシートを追加してから変更する。シートの追加分は日割りで即時課金
|空きStandardシートがあれば即時変更でき、元のPremiumシートは空く。
なければ先にStandardシートを追加してから変更する。シートの追加分は日割りで即時課金
|Standard／Premiumの契約シート数と、メンバーへの割り当てを別々に管理。余剰席は別途削減しないと継続的に課金される
|ChatGPT Business
|空きPremiumシートがあれば即時変更でき、元のStandardシートは空く。
なければ、現在のStandardシート自体をPremiumへ直接変換された上で、差額が日割り課金される
|空きStandardシートがあれば即時変更でき、元のPremiumシートは空く。
なければ、次回請求サイクル開始時に現在のPremiumシート自体がStandardへ直接変換される
|直接変換なら余剰席は発生しない。空き席へ移した場合だけ元の席が余るので別途削除しないと継続的に課金される
|Cursor Teams
|メンバーのSeat typeをPremiumへ即時変更。残りの請求期間分を日割りで調整
|Premiumのまま現在の請求サイクルを終了し、次回更新時にStandardに変更される
|Standard／Premiumのシート在庫を別途管理する方式ではない
|Premiumシート変更時の扱い
つまり3社とも、Premiumへの変更は比較的すぐ反映される一方、Standardへ戻すことと、実際の請求額が下がることは必ずしも同じタイミングではない。特にClaude TeamとChatGPT Businessでは、メンバーのシート種別だけでなく、契約しているシート数も確認しておきたい。
StandardとPremiumという複数のシートを用意する仕組みが主要3環境に広がった経緯を、時系列で整理する。
この流れで興味深いのは、CursorがPremium導入の理由を明確に説明していることだ。同社によれば、少数のパワーユーザーがチームの支出の大半を占め、従量課金も予測しにくくなる。そこで、利用量の多い人だけ大きな固定枠を持てるPremiumを用意した。3社が似た仕組みに行き着いた背景には、社員ごとにAIの利用量が大きく違うという共通の課題があると考えられる。
今回そろったのは、単に「高いAIプランが増えた」という話ではない。企業が同じ契約の中で、社員ごとの利用量に応じてStandardとPremiumを使い分けられるようになったという変化である。AIをあまり使わない社員はStandardのまま、使い込む社員だけPremiumにする。必要がなくなればStandardへ戻す。こうした柔軟な運用が、Claude、ChatGPT／Codex、Cursorという主要な3環境で可能になった。
ただし、同じPremiumシートでも仕組みは少しずつ違う。Premiumに切り替えるだけで全て解決するわけではなく、課金やシート変更の仕組みまで理解して運用する必要がある。
それでも選択肢は明らかに増えた。最大150席、200席という上限があるため、大規模導入ではEnterpriseが前提になるが、部署単位の導入や中小企業、少人数の開発チームなら、必要な人にだけ大きな利用枠を与えるところから始められる。「会社でAIを使うなら全員同じ契約」という形から、利用実態に合わせてシートを選ぶ形へ。AIの企業利用は、ようやく現場の使い方に合わせて調整できる段階に入ってきたように思う。これから企業でのAIコーディングはますます加速していくだろう。
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