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連載目次

夕方、AIが使えなくなる。サブスクリプション（定額契約）の利用枠を使い切ってしまい、リセットを待つしかない。長い資料を読み込ませて分析していた人にも、AIコーディングツール（AIがコードを書いたり修正したりする開発ツール）でまとまった修正を走らせていた人にも起こり得る問題だ。この問題を避けようと、会社の契約とは別に、個人向けの上位プランを自分で契約して経費精算している人もいるだろう。

もちろん利用枠を使い切った後も、クレジット（前払いの利用ポイント）を追加購入して使い続ける従量課金の仕組みはあった。しかし多くの企業では、月ごとに変動する追加費用を申請しづらいのが現実だろう。一方、Anthropicは1年近く前から、企業向けAIのサブスクリプションに「Premiumシート」（seatは席の意味）という、社員1人ごとに指定できる上位の契約枠を用意していた。そのPremiumシート方式に、CursorとOpenAIが相次いで対応したのだ。

最初に追随したのはCursorだ。2026年6月1日のTeams料金改定でPremiumシートを新設した。背景にあったのは、少数のパワーユーザーがチームのAI利用を大きく占め、従量課金が膨らんで月々の支出を予測しにくくなるという問題だ。そこで、そうしたユーザーだけを、Standardの3倍の価格で5倍の利用枠を持つPremiumに切り替えられるようにした。Standardも価格を据え置いたまま利用枠が増えている。

そして2026年8月25日（米国時間、日本時間26日未明）、OpenAIもChatGPT Business（Codexも利用可能）でPremiumシートの提供を開始した。PremiumはStandardの5倍の利用枠を持ち、5時間単位の利用上限もなくなる。同じワークスペース（≒チーム／組織）内でStandardとPremiumを混在させ、社員ごとに割り当てを変えられる。ただし価格もStandardの5倍であり、割安になるというより「必要な人だけ大きな枠を持てる」ことが主眼だ。

これで、主要な企業向けAI環境に「AIをより多く使う社員だけ利用枠を厚くする」という仕組みがそろった。重要なのは高額なプランが増えたことではなく、社員1人ごとに、その利用量に応じてStandardとPremiumを使い分けられるようになったことだ。企業にとってAIを本格運用しやすくなり、Claude、ChatGPT／Codex、Cursorのいずれでも似た形の運用を組めるようになったと考えられる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者がこの動きをどう見ているかを述べる。その後で、Claude、ChatGPT／Codex、Cursorの3環境について、金額の違いとシートの設定手順を具体的に整理していく。