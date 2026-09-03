この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Anthropicは2026年7月24日（米国時間）、「Claude 5」世代モデルにおけるコンテキストエンジニアリングの新しいベストプラクティスを解説したブログ記事を公開した。

コンテキストはプロンプトとは異なる

ユーザーがClaudeにメッセージを送るとき、プロンプトは、Claudeが受け取るコンテキストのごく一部に過ぎない。コンテキストにはプロンプト以外にも、参照情報、システムプロンプト、「CLAUDE.md」ファイル、「スキル」「メモリ」（記憶）などの情報が含まれる。

Anthropicは、モデルから望ましい出力を得るためにコンテキストを構成することを「コンテキストエンジニアリング」と呼ぶ。これは「Claude Code」を使う場合でも、開発者が独自のエージェントを構築する場合でも、結果に大きな影響を与えるとしている。

難しいのは、コンテキストはプロンプトとは異なり、多数のリクエストにまたがって再利用されるので、プロンプトほど具体的な内容にすることはできないことだ。ユーザーのプロンプトがどのようなものになるか分からないまま、汎用（はんよう）的なガイダンスを用意しなければならない。

5世代モデルのClaude Codeでシステムプロンプトを80％以上削減した結果

Claudeモデル自体の機能進化に伴い、この作業はさらに難しくなっている。最新世代のClaudeモデル向けにコンテキストを構築する方法は、従来とは大きく変わった。 例えば、Anthropicは「Claude Opus 5」「Claude Fable 5」といったモデル向けにClaude Codeのシステムプロンプトの80％以上を削除した。だが、社内のコーディング評価で、測定可能な性能低下は生じなかったという。 Anthropicは、こうした最新モデル向けのシステムプロンプトなどの作成について得られた知見と、それらを生かしてコンテキストエンジニアリングを更新する方法をブログ記事で解説している。 また同社は、これらのベストプラクティスを「claude doctor」コマンドに組み込んだ。Claude Codeで「/doctor」を用いて、スキルやCLAUDE.mdファイルを適切な規模に調整できるように支援している。 従来は過度な制約を課していた Anthropicは、最新モデル向けのコンテキスト構築過程で得られた中心的な知見として、同社が従来、システムプロンプト、CLAUDE.mdファイル、スキルのいずれにおいても、Claude Codeを過度に制約していたことを挙げている。 例えば、社内でClaude Codeを使用した際のトランスクリプトを確認したところ、1つのリクエストの中に矛盾する幾つかの指示が含まれている例が見つかった。「必要に応じてドキュメントを残す」という指示と、「コメントを追加してはならない」という指示が混在しているといった具合だ。 Anthropic社内のClaude Code向けトランスクリプトに見られたシステムプロンプト、スキル、ユーザーリクエストの指示の衝突（提供：Anthropic） Claudeは通常、ユーザーの意図をくみ取って正しい答えにたどり着けるが、こうした矛盾した指示については、行動を決める前に、より慎重に検討しなければならない。 Claude Codeに対する指示に含まれるこれらの制約はもともと、ファイル削除のような最悪のケースを排除するために導入されたものだった。Anthropicは、今ではそれらの制約の多くは削除でき、モデルに周囲のコンテキストを活用させたり、モデルの判断に任せたりすることが可能だとしている。 Claude Codeには現在、メモリ、アーティファクト、スキルといったツールが用意されており、ガイダンスの保管場所としてCLAUDE.mdに依存する必要性は薄れているという。 更新された6つの常識 こうしたことから、これまでのコンテキストエンジニアリングの慣行の中には、最新モデルにそぐわなくなったものがある。Anthropicは6つの例を挙げ、それらがどのように更新されたかを以下のように説明している。 どうコンテキストを組み立てればいいのか？

1|2 次のページへ