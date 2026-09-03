AnthropicがフロンティアAIセキュリティサービス「EFS」を発表　履歴データを顧客環境に保持しながら自動監視で誤用を検知

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Anthropicは2026年9月1日（米国時間）、企業が同社フロンティアAIモデルを利用する際のセキュリティとプライバシーを両立する新サービス「Enterprise Frontier Safeguards（EFS）」を発表した。

EFSの狙いは、企業が求める厳格なデータ保護と、AIの悪用／誤用を検知するための安全監視を両立させることにある。

企業のAI利用では、入力データや利用履歴をAIベンダー側に保存させないことが重要な要件になる。一方、サイバー攻撃や認証情報の窃取など、重大な悪用を検知するには、複数のセッションにまたがってAIの利用状況を監視する必要がある。EFSでは、このトレードオフを解消することを目指す。

監視に必要なデータは顧客のクラウドから出ない

EFSでは、安全監視に必要なアクティビティログなどのデータをAnthropicではなく、顧客自身のクラウド環境に保存する。「Amazon S3」「Google Cloud Storage」「Azure Blob Storage」などに、顧客が管理する暗号鍵やアクセス制御、監査ログを適用して保管できる。

誤用シグナルの検出は、Anthropic の自動システムが実施する。複数セッションにまたがる一定期間の通信を分析し、重大な悪用の兆候を検出する。問題が疑われる場合でも、アラートはAnthropicの担当者ではなく、顧客企業のセキュリティチームに直接送られる。Anthropic側の人間によるレビューはなされず、機密情報を扱う組織でも「誰がデータを見られるか」を厳格に管理できる。 EFSは、金融、医療、通信、公共分野など、厳格な法規制への対応が求められる業界を想定して設計された。Anthropicによると、開発には100社を超える企業が協力し、Goldman Sachs、Morgan Stanley、Wells Fargoなどの金融機関も参加したという。 追加課金なしで利用可能 EFSは、「Claude Code」「Claude Enterprise」「Claude Platform」に加え、「Amazon Bedrock」「Google Agent Platform」「Microsoft Foundry」などのプラットフォームでもサポートされる予定。 対象モデルは、「Mythos クラスのフロンティアモデル」とされる。明確に名前が示されているのは「Claude Fable 5/5.1」だ。 EFSの利用にAnthropicからの追加課金は発生しない。ただし、顧客側で利用するクラウドストレージの料金は別途必要となる。段階的な提供を今秋後半から開始する予定で、それまでの間、対象顧客にはFable 5および5.1で暫定的に、前述のデータプライバシー機能が提供される。