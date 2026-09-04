ガートナージャパン（以下、Gartner）は2026年9月2日、「2026年の日本における未来志向型インフラテクノロジーのハイプサイクル」を発表した。

ハイプサイクルとは、テクノロジーやアプリケーションの成熟度と普及率に加え、それらが実際のビジネス課題の解決や新たな機会の獲得にどう関連するかを視覚的に示したものだ。

同ハイプサイクルでは、「フィジカルAI」や「エージェント型AI」「マシンカスタマー」「自動運転トラック」といったテクノロジーを含む7項目が「過度な期待」のピーク期に位置付けられた。

今回のハイプサイクルでは、特にエージェント型AIが注目を集めており、あらゆる業種において事業部門を含む企業全体に影響を与えるようになっている。

エージェント型AIは、複雑なタスクの一部を自動化および高度化することで、製造や金融、医療をはじめとする多くの業界で、業務効率の向上や、新たなビジネスモデル、サービスの創出をもたらしつつある。

一方で、同テクノロジーは発展途上にあり、全ての業務が自律的に置き換わる段階には至っていない。そのため現実的なアプローチとしては、人間とエージェントが連携しながら業務を遂行する形態が主流となる。

エージェント型AIは、外部データや内部データを前提とした意思決定の迅速化と高度化に寄与し、変化への対応力を高める。ビジネス全般についてのリスク管理やガバナンスへの対応に加え、リソース配分の精緻化など、企業の成長戦略を支える基盤としての役割も期待されている。

フィジカルAIによるデジタル前提の産業再構築

フィジカルAIは、ヒューマノイドなどのロボット技術の導入だけでなく、製造業をはじめとする産業全体をデジタル前提で再構築する基盤となる。

従来の現場は人の経験や、分断された設備によって成立していたが、今後はデータを中心に設計され、AIがリアルタイムに判断して制御する産業構造へと移行する。この変革は製造業に限らず、物流、インフラ、建設など広範な業界で同様に進展する見通しだ。

Gartnerの亦賀忠明氏（ディスティングイッシュト バイス プレジデント アナリスト）は「重要なことは、単なる自動化ではなく、人の技能の拡張と役割再設計を前提とすることです。People Centricな視点を組み込むことで初めて、柔軟性・創造性・安全性を維持しながら生産性と付加価値を同時に引き上げられるようになります。『人とAIを前提にビジネス全体を再設計できるかどうか』によって競争優位が決まるようになるため、先行企業と後発企業の格差は構造的に拡大するでしょう」

単一技術の導入にとどまらず、人間とAIの協調を軸とした組織全体の再設計が求められている。