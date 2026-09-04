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セキュリティベンダーのESETは2026年7月30日（米国時間）に公開したブログ記事で、スクリーンショットは証拠として不十分だと警鐘を鳴らした。スクリーンショットの偽造は従来よりもはるかに簡単になっており、個人も企業も、何を証拠として受け入れるかを再考する必要があると論じている。

「補助資料」としては価値があるが

ESETは、スクリーンショットは無用なわけではなく、エラーメッセージを示したり、調査の出発点を与えたりする手段としては、依然として便利だと述べている。

ただし、「信頼できる情報源」（Source of Truth）としてではなく、あくまで補助資料として扱うべきであり、その確認は、提示者が操作できないシステムやチャネルから得る必要があると強調している。

スクリーンショットが証拠として不十分な理由

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