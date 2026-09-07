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「合理的、左脳的にやっていくというよりも、多少情緒的、右脳的にやっていく」

資生堂ジャパン（以下、資生堂）のDX＆AIX戦略部を率いる永盛達也氏が発したこの言葉は、同社が推進するAIトランスフォーメーションの思想を最も色濃く表している。

資生堂は2026年7月30日、「Google Cloud Next Tokyo '26」で「伝統的な大企業の資生堂ジャパンが130名の現場推進アンバサダーと取り組むAIXの挑戦」と題した講演を行った。

同社のデジタル部門を牽引する永盛達也氏、菊地光氏、徐思捷氏の3名が登壇したセッションでは、150年以上の歴史を有する伝統的な化粧品企業が、AIによる変革をどのように全社へ浸透させているのか、その詳細な道筋が語られた。その様子をレポートする。

伝統企業が直面する内外の環境変化

「美」をテーマにビジネスを進める資生堂が急進的な変革へと踏み出した背景には、国内市場の構造的な変化が存在する。日本の自動車業界や家電業界と同様に、人口減少に伴う国内市場の売上停滞は避けられない。同時に、海外ブランドの参入や、近年の韓国コスメや中国コスメの急速な台頭によって、国内の競争環境は激化の一途を辿っている。

一方、同社を支えてきた社員の年齢ピラミッドにおいて、最大のボリューム層が定年退職の時期に差し掛かりつつある。これらの外部および内部の環境変化に対応し、持続的な競争優位性を維持するためには、業務の進め方そのものを再設計する必要があった。この課題意識から、同社は「AIトランスフォーメーション」への本格的な取り組みを決断する。

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