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連載目次

AIをプログラムから呼び出すとき、これまではモデルの提供元ごとに契約し、APIキー（利用者を識別する認証用の文字列）を発行してもらうのが当たり前だった。GPTならOpenAI、ClaudeならAnthropicと、それぞれ別々に契約する。実は、そうしたAPIを1本にまとめて中継するサービスは、OpenAIのAPIが普及し始めた頃には既に存在していた。ただ、公式のAPIが目の前にあるのに、なぜあえて中継サービスを挟む必要があるのか。その必要性は、当時あまり理解されていなかったように思う。

その中継サービスの代表格がOpenRouterだ。OpenAI互換の1つのAPIで、80社以上のプロバイダ（モデルを実際に動かして提供する事業者）が提供する400以上のモデルを呼び出せる。コード側は基本的にモデル名の文字列を書き換えるだけで、別の会社のモデルに切り替えられる。そして今、その利用量が、目を疑うような曲線を描いている。

OpenRouter公式のRankingsページには、週ごとのトークン（AIがテキストを処理する際の単位。日本語なら1トークン当たり1〜2文字程度）処理量が公開されている。筆者がそのデータを読み取ったところ、2025年9月8日の週は約4.9兆トークン、2026年8月31日〜9月6日の週は約115兆トークンだった。1年で20倍超、計算上は約23倍である。なお、この倍率は公式が発表した数値ではなく、公式グラフの公開データから筆者が算出したものだ。

注目したいのは、利用量の大きさだけでなく、その成長率の高さだ。OpenRouterによると、週間トークン量は2026年5月までの半年で5兆から25兆に増え、8月には1日10兆トークン以上を処理する規模に達した。グラフも対数目盛りではほぼ直線を描いており、規模が拡大しても高い成長率が続いていることが分かる。

なお、同じ8月19日にはOpenRouterが決済企業のStripeに加わることも発表された。ただしOpenRouter側は「名称も製品もロードマップも変わらず、既存の利用者側に変更は生じない」と明言している。本稿の主題はそこではなく、なぜこれほど伸びているのか、そして私たちも使うべきなのかである。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者がこの動きをどう見ているかを述べる。その後、OpenRouterの仕組みや成長の背景、注意点を整理する。