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二輪車や四輪車、発電機などを手掛け、グローバルに事業を展開する本田技研工業（以下、ホンダ）は、28万人超のユーザーと約1600個のアプリケーションを対象に、IDや権限を管理していた。ホンダは本社や研究所などの組織・拠点ごとに異なる認証システムを運用しており、ID管理やアクセス統制が分散し、運用効率やセキュリティの面で課題を抱えていた。

認証システムをオンプレミス中心で運用していたことから、バージョンアップや互換性の維持に相当な工数が必要だった。入社や異動、退職に伴う権限の付与・変更を手作業に依存しており、反映までに時間がかかる状況だったという。従業員にとっても、アプリケーションごとに異なる画面で都度ログインする必要があり、利便性に欠けていた。

バラバラだったID・権限管理をどう変えた？ ホンダの解決策とは

こうした課題に対してホンダは、認証システムを単に置き換えるのではなく、従業員の入社や異動、退職に伴うIDライフサイクル管理と権限管理（権限の付与や変更、棚卸しなど）を含めて見直した。その結果、セキュリティを確保しつつ、IDや権限の管理業務を効率化したという。どのように見直しを進めたのか。

ホンダは分散していた従来の認証システムを、新しいシステムに刷新した。採用したのは、SaviyntのIDガバナンス・管理（IGA：Identity Governance and Administration）システムだ（図）。選定に当たってホンダは、ユーザー28万人超およびアプリケーション約1600個という規模のIDや権限を管理できることに加えて、IDライフサイクル管理まで扱えることを評価した。 図 ホンダが導入したSaviyntのIGAシステムの概要（出典：マクニカのプレスリリース）《クリックで拡大》 IDガバナンスを強化し、権限管理の大半を自動化 認証システムの見直しにより、ホンダはIDや権限の管理業務において、権限の付与・変更や棚卸しといった作業の大半を自動化できるようになったという。IDや権限の管理に関する監査レポートも迅速に出力できるようになり、グローバル規模でIDガバナンスの強化につなげた。業務の効率化によって、セキュリティ部門はより付加価値の高い業務に専念できる見込みだ。 従業員にとっての利便性も向上した。従業員は、アプリケーションごとに異なる画面からログインするのではなく、統一のログイン方法で各種アプリケーションを利用できるようになった。 ホンダは今後、サービスアカウントやマシンIDなどのノンヒューマンID（NHI：非人間ID）に加えて、特権アクセス管理（PAM）までガバナンスの対象を広げる方針だ。グローバルでのIDガバナンス強化と運用自動化を支える中核的な仕組みとして、SaviyntのIGAシステムを活用する。マクニカが2026年8月4日に本事例を発表した。