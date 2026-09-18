明日からスタートするシルバーウイーク。ゴールデンウイークや年末年始など他の長期休暇と同様、システム管理者やセキュリティ担当者が不在になり、管理体制が手薄になるタイミングは、サイバー攻撃者にとって「狙いやすいボーナスタイム」といえる。

事実、大手企業500社を対象とした最新調査では、55.4％が過去の長期休暇中にセキュリティインシデントを経験したと回答。さらに、自社への直接攻撃だけでなく「取引先起因の被害」を経験した企業も半数近くに上っている。

従業員への注意喚起のみで対策するだけでは不十分だ。取引先との連絡体制に不備があるときにインシデントが発生すれば、先回りした機動的な対応ができず完全に後手に回る。結果として、休み明けの出社日に深刻な被害と対峙することになりかねない。

そこで本eBookは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による最新の注意喚起と、大手企業500社の被害実態・専門家が提唱する対策を1冊にまとめた。

連休中のインシデント発生を防ぐにはどうすればよいのか？ 自社・サプライチェーン全体で直面するリスクの全貌と、専門家が指示する4つの重点対策をまとめて確認できる。連休前の体制確認や社内共有に役立てられれば幸いだ。