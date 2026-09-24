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必ずしも「AI＝NVIDIA GPU」ではなくなろうとしている。 推論の時代に移行していくからだ。

Gartnerによると、2026年には推論への支出が学習への支出を上回る見込みだ。AI最適化インフラサービス（IaaS）の支出のうち、推論の比率が2026年には55%となり、2027年には59%に達するという。

追い打ちをかけるのはAIエージェントの普及だ。これによって、推論量は飛躍的に増加すると見られている。

そこでAI推論特化型アクセラレーションチップへの注目度が高まってきた。

ビッグテック企業の間では、こうしたチップを自ら開発する動きが見られる。一方で、AI推論チップを開発するスタートアップ企業への注目度が高まっている。

では、GPUによってAI学習で不動の地位を築いたNVIDIAはどうなっていくのか。存在が脅かされつつあるのではないかと考える人がいるはずだ。

ジェンスン・フアン氏は2、3年前から学習と推論の逆転を見通し、一貫して「これからは推論の時代」と公言してきた。

推論の時代に向け、NVIDIAは自社のラックシステムプラットフォームにおけるさまざまな要素の強化を進めている。一方で推論アクセラレーションスタートアップ企業の技術も取り込む。200億ドルという大金を支払って主要な一社であるGrogのライセンスを受け（事実上の買収とも言われる）、2026年8月に「Groq 3 LPX」として本格生産を開始した。

この市場はどんな構図になっていくのか。「推論チップがGPUを駆逐する」といった単純なものではない。

本記事では、データセンター用AI推論チップの主要スタートアップ企業であり、NVIDIAとも手を組むd-Matrixの共同創業者でCEO（最高経営責任者）、シド・シェイス（Sid Sheth）氏の話から、AI推論アクセラレーション市場の今後の展開を探る。

学習と違う推論の要件に対応するアーキテクチャとは

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