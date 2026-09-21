現代のソフトウェア開発において、オープンソースソフトウェア（OSS）のエコシステムやCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインは、開発の高速化を支える不可欠なインフラとなっています。

しかし、その利便性の裏で、エコシステム全体の信頼を揺るがす「ソフトウェアサプライチェーン攻撃」が起きており、この1年で専門家が「未曾有の危機」と表すほどの激化を見せました。

脆弱（ぜいじゃく）性の悪用にとどまらず、超人気ライブラリの乗っ取り、自己増殖型ワームの発生、そしてAI開発環境を標的とした攻撃へと手法は急速に変貌を遂げています。本稿では＠IT編集部が直近1年で取り上げたソフトウェアサプライチェーン攻撃や議論を時系列で振り返り、開発者や開発組織が標的となっている現状と対策を整理します。

ソフトウェアサプライチェーン攻撃の凄惨（せいさん）さが改めて浮き彫りとなったのが、2025年秋に発覚した人気npmパッケージへのマルウェア混入事件です。毎週合計20億回以上ダウンロードされる「debug」や「Chalk」をはじめとする18もの主要パッケージに悪意あるコードが仕込まれました。

エコシステムの根幹をなすライブラリが汚染されたことで、世界中の膨大なプロジェクトが知らず知らずのうちにリスクにさらされる事態となりました。

同年12月には、npmエコシステムを標的とした大規模攻撃の第2波が観測されました。この攻撃で猛威を振るったのが、自己増殖型ワームの特性を持つ「Shai Hulud」です。感染した開発環境から認証情報を奪取し、その開発者が管理権限を持つ他のパッケージへ自動的に二次感染を広げる仕組みにより、被害は拡大しました。

セキュリティツールの侵害と「axiosショック」の教訓

2026年春に入ると、セキュリティを守る側のツールやAI基盤、さらには開発のデファクトスタンダードといえるライブラリそのものが直接標的となりました。

2026年3月下旬には、OSSの脆弱性スキャンツールとして世界中で利用される「Trivy」でソフトウェアサプライチェーン攻撃が発生。開発環境の安全性を確保するためのツールの侵害は、開発プロセス全体の前提を覆す衝撃を与えました。

その直後には、LLM統合ライブラリ「LiteLLM」に対するソフトウェアサプライチェーン攻撃が発覚。分析の結果、この攻撃はTrivy侵害と同一の攻撃グループによる犯行と判明し、攻撃者が開発基盤の中核を成すツール群を連続して狙い撃ちにしている実態が浮き彫りとなりました。

2026年4月には攻撃の自動化とスケール化も進行しました。GitHubのプロジェクトに対して500以上の不正なPull Request（PR）が送りつけられ、開発者の認証情報を機械的に取得しようとする広範な攻撃が観測されました。

そして象徴的な出来事が、HTTPクライアント「axios」の開発者アカウント侵害です。GMO Flatt Securityの米内氏が「ソフトウェア産業は未曾有の危機に突入した」と指摘するように、単一の超大型パッケージの侵害が全世界のWebインフラをまひさせかねない現実が突きつけられました。

信頼していた依存関係がある日突然脅威へと変わるリスクに対し、業界全体が抜本的な意識変革を迫られた一端といえます。

開発者に迫る「包囲網」と現場の生存戦略

これほどまでに開発プロセスを狙った攻撃が頻発・激化する中、現場の開発者や組織はどう対応すべきなのでしょうか。

ソフトウェアサプライチェーン攻撃の問題の本質は、攻撃者の主目的がソフトウェアの脆弱性探しから「開発者自身の権限奪取」へと完全にシフトした点にあります。

攻撃者は現在、AIコーディング支援、採用プロセス（偽の求人によるマルウェア感染）、OSS依存関係、そしてCI/CDパイプラインという4つの経路から開発者を多角的に包囲しています。

つまり「怪しいパッケージを入れない」といった個人のリテラシーに頼る防衛には限界があります。開発組織に求められるのは、AIツールの利用権限を適切に制御し、CI/CD環境における短命な認証（「OIDC」など）への移行やパッケージ取り込み時の隔離環境整備といった「組織的なガードレール」を構築することです。

開発者自身が標的として狙われている事実を把握し、開発プロセス全体を多層的に保護する包括的な生存戦略へと舵を切ることが、開発組織を守るための現実的な対策といえます。