新Copilotは「進んで働く有能な個人秘書」にどこまで近づいたのか

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米Microsoftは2026年9月25日（米国時間）、「Microsoft Copilot」の包括的なアップデートを発表した。「一人一人の社員に寄り添い、進んで働く有能な個人秘書」といったイメージにさらに近づいたように見える。

主な発表は「Copilot Chat」「Copilot Cowork」「Copilot Code」、そして「Copilot Scout」改め「Copilot Autopilot」にまたがっている。

その内容は後で説明するが、まずは「有能な秘書」というイメージに最も近い新機能「Today」を紹介する。

Todayは、今日やらなければならないことが一目で把握できるインタフェースを持つ。メールやカレンダー、Teamsのスレッド、会議、タスクなどの情報を1カ所に集約できる。

見落としていた項目や、即座に対応が必要なタスクを提示する一方、後回しにできる項目も知らせる。単に情報を一覧表示するだけでない。Copilotは指示を受けずともメールの下書きを作成したり、予定が重なった場合にスケジュールの変更を提案したりと、仕事を自分で進めてくれる。

ユーザーが忘れていたタスクを、重要性についての説明とともに通知することもできるという。

「Home」「Code」「Autopilot」の3つのタブ

新Copilotは、 1つのツールに3つのタブを用意している。「Home」「Code」「Autopilot」だ。

まずHomeは、プロンプト入力に基づいて応答や文章作成などができるChatと、ワークフローを自動実行させるCoworkを1つのユーザーインタフェースにまとめたもの。どちらの機能を使う場合も、指示をチャットウィンドウに入力すればいい。上記のTodayも、このタブから呼び出すようになっている。

現時点ではユーザーが2つのモードのいずれかを選択して使うが、将来的にはその必要がなくなる。目的を伝えるだけで、Copilotが自動的に適切な機能へ割り振るようになるという。

現時点ではChatかCoworkかを選ぶようになっている

次にCodeは、開発者に限らず、誰でも自分の業務を効率化するためのツールを作れるようにする機能。

ユーザーは作りたいものを自然言語で説明するだけでよい。Copilotが適切な方法を選び、デスクトップウィジェットや分析ダッシュボード、社内共有アプリなどを構築できる。

誰でもちょっとした自動化ツールを作れる

CodeはGitHub Copilotと同じ技術を採用し、サンドボックス環境で動作する。企業のテナント内で安全にホスティングすることも可能だ。

Microsoft IQにより、ソリューションは業務コンテキストに基づいて動作し、プラグインも自動的に同期されるという。

Autopilotは、自律的にタスクを長期実行できるAIエージェント機能だ。2026年6月に「Copilot Scout」という名前で発表したものを改称した。

ユーザーがエージェントに名前を付け、役割や目標を設定すると、指示を待つことなくTeamsやOutlookなどのチャネルを監視してスレッドのフォローアップをしたり、定期的な作業を自律的に進めたりする。クラウド上で動作するため、ユーザーが作業していない間も処理を継続する。常時監視する必要がない。

エージェントをチームメンバーのように扱うこともできる。TeamsやOutlook、ドキュメント上で「@Autopilot」と指定すればいい。

やらせたいことを入力して自動実行させる

Autopilotは、Microsoft IQを基盤としているため、組織の業務の進め方を理解するという。ユーザーが目的と行動範囲を設定し、Autopilotがこれに基づいて作業を進めながら、状況を報告するという使い方を想定している。