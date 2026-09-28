NTTがGPUリソースサービスを提供開始　「クラウドに閉じない」「GPSのキャパシティサービスではない」

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NTTドコモビジネスは、GPUリソース提供サービス「GPUaaS」を2026年9月30日に提供開始する。「GPUaaS」という言葉を狭義で解釈すると「GPUハードウェアのキャパシティサービス」となってしまうが、そうではないのだという。開発環境を含めていること、そしてクラウドに閉じないことが新サービスのt特徴だとしている。これは、通信サービス「docomo business APN Plus」のアプリケーションの一つでもある。

GPUaaSはNTTドコモビジネスのクラウドサービス「Smart Data Platform」（以下、SDPF）のメニューとして選択できるサービスだ。

SDPFでは「GPUプラットフォーム」という名称でGPUサービスを提供してきた。これはGPUサーバサービス。最小利用単位は1サーバ／8GPUで、顧客はサーバを専有で利用する。開発環境は含まれていない。顧客の要望に応じ、システムインテグレーションで用意する。

今後もこのベアメタルサービスは継続して提供され、GPUaaSは追加メニューとして選べるようになる。

ではNTTは、どういう時に顧客がGPUaaSを選ぶことを想定しているのか。

スモールスタートから分散構成まで

新サービスはマルチテナントだが1GPUから利用可能で、利用日数に応じた従量課金（月額の目安は「NVIDIA B300」で145万円、A100は45万円）。このためスモールスタートができ、短期的な利用も可能だという。また、開発環境が用意されているので、すぐに利用を開始できる。

実は、GPUプラットフォームとGPUaaSのどちらかを選ぶということではない。GPUaaSから使い始め、大規模な利用が必要となった時には、GPUプラットフォームを組み合わせて一括管理の下で利用できる。

ここで決め手になるのが、GPUaaSで新たに提供される「AI/GPUコントローラー」と通信サービス「docomo business APN Plus」だという。

AI/GPUコントローラーでは、GPUリソース、安全なアクセス環境、AIモデル、開発環境、データセット、学習ジョブの検証履歴などを統合的に管理できる。

物理的には、SDPFの他、データセンターサービス「Nexcenter」やコンテナ型データセンターなどをニーズに応じて組み合わせ、APNで相互接続できる。低遅延性を生かし、地理的に分散したGPUがあたかも同一のデータセンター内にあるかのように運用するというシナリオを描いている。

自社データセンターのGPUを組み合わせて使いたいというニーズも想定される。これについては、APNの展開との兼ね合いもあり、今後対応していきたいという。