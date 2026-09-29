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AIが書いたコードは、人間がきちんと読んで理解すべきなのか。それとも、正しく動きさえすれば「ブラックボックス」のままでよいのか。AIコーディングを実務で使い始めると、一度は考える問いではないだろうか。

AIコーディングツール「Claude Code」の作者であるAnthropicのボリス・チャーニー（Boris Cherny）氏は2026年9月11日、まさにこの悩みを抱える開発者から届いた相談メールと、自身の回答をXで公開した。チャーニー氏によれば、こうした相談は「毎日たくさん届く」という。では、Claude Codeを作った本人は、AI生成コードとどう付き合うべきだと考えているのだろうか。

相談者は、ある企業に12年間勤める開発者だ。職場ではAIエージェント型開発への移行を巡り、「AI生成コードも人間が理解・説明できる状態にしておくべき」という考えと、「コード内部はブラックボックスとして、出力だけ確認すればよい」という考えに意見が分かれているという。AIにコードを生成させること自体は速い一方、AIが選んだ方針が本当に妥当なのかを見極める方に時間がかかることもあり、どう考えればよいのかとチャーニー氏に尋ねた。

チャーニー氏の答えは、「どちらにも適した場面がある（there is room for both）」というものだった。プロトタイプや使い捨てのコードで、壊れても影響範囲が小さいなら、完全なブラックボックスとして扱って構わない。一方、Claudeが書く本番コードには、むしろ人間が書いたコードより高い品質基準を課すべきだという。

そのためAnthropicでは、Lint（コードの書き方を自動で指摘するツール）や各種テスト、自動コードレビューなど、数多くのガードレール（品質を守る仕組み）を用意しているという。そしてチャーニー氏は、開発者の役割を端的にこう表現している。「あなたの仕事は、コード品質の基準を守ることだ（Your job is to hold the bar on code quality）」と。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、チャーニー氏の回答やリプライ欄で示された論点を、もう少し詳しく整理していく。