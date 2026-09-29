「APIキーを守る」ではなく「AIエージェントに渡さない」――Postmanが発表した新アプローチ新たなAPIアクセス管理基盤

AIエージェントが外部サービスを利用するには、APIへのアクセスが欠かせない。一方、APIキーやトークンなどの資格情報をAIエージェントに持たせれば、漏えいや意図しない利用のリスクも生じる。Postmanは、実際の資格情報を開発者やAIエージェントに渡さずにAPIを呼び出せる仕組みの提供を開始した。

» 2026年09月29日 15時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　生成AIやAIエージェントを使ったシステムでは、外部のサービスやデータを利用するためにAPIを呼び出すケースがある。その際、APIキーなどの資格情報をAIエージェントが扱うことになれば、その管理が新たな課題になる。

　そうした中でAPI開発プラットフォームを提供するPostmanは2026年9月15日（米国時間）、APIアクセスを管理する「Passport by Postman」（以下、Passport）の一般提供を開始した。

「APIキーを守る」ではなく「渡さない」――その仕組みは？

　Postmanによると、実際の資格情報が開発者の端末に渡ると、「.env」ファイルやソースコードリポジトリ、チャットツール、IDE（統合開発環境）の設定、CI（継続的インテグレーション）のログなどに拡散する可能性がある。AIエージェントによるAPI利用が増えれば、管理対象となる資格情報やAPI呼び出しも増加する。

　Passportの特徴は、APIキーやトークン、シークレットといった実際の資格情報を、APIを利用する開発者やAIエージェントに直接渡さないことだ。どのような仕組みなのか。

　Passportでは、実際のAPIキーなどをユーザー企業のVPC（Virtual Private Cloud）やVault（資格情報などを保管する仕組み）内に保持する。

　その代わりに開発者やAIエージェントに渡すのが「参照トークン」（reference token）だ。参照トークンはリクエスト元のアイデンティティーにひも付けられた暗号化ポインタで、実際のAPIキーそのものではない。

　APIへのアクセス時には、設定されたルールに基づいてリクエストを検証する。許可するアクションだけでなく、接続先のホストやパスまで指定して権限を設定できる。

「Passport by Postman」の仕組み。API資格情報をVPCやVaultに保管し、開発者やAIエージェントに直接渡さずにAPIアクセスを可能にする 「Passport by Postman」の仕組み。API資格情報をVPCやVaultに保管し、開発者やAIエージェントに直接渡さずにAPIアクセスを可能にする（提供：Postman）

AIエージェントには「タスク単位」のアイデンティティー

　AIエージェントの利用を想定したアクセス制御機能も備える。

　AIエージェントには、永続的な親アイデンティティーを基に、一時的かつ実行するタスクの範囲に限定したアイデンティティーを発行する。これにより、長期間利用できるシークレットをAIエージェントに配布せずにAPIへのアクセスを認められるという。

　AIエージェントが別の「サブエージェント」を利用する場合には、親となるエージェントが持つ権限の一部だけを継承させることもできる。

　PostmanはPassportによって、人間の開発者とAIエージェントの双方について、誰がどのAPIを呼び出したのかを追跡しながら、APIへのアクセス権限を細かく制御できるとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

ID・パスワードから始める「引き算」のセキュリティ〜ゼロトラスト狂騒曲の果てに
その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。