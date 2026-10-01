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連載目次

「ほとんどの会社のほとんどのプログラマーにとって、手でコードを書くことは、もはや経済的に生産的な行為ではない。それが今日の状況だ。年末までには、ほぼ全ての領域、ほぼ全てのプログラマー、ほぼ全ての会社がそうなる。」

こう言い切ったのは、Webアプリケーションフレームワーク「Ruby on Rails」の作者、DHH（David Heinemeier Hansson：デイビッド・ハイネマイヤー・ハンソン）氏だ。2026年9月23日、米オースティンで開かれたRails World 2026のオープニング基調講演でのことである。自身が率いる37signals（Basecampやメールサービス「HEY」の開発元）では、手でコードを書くことを通常業務としてやめた。本人の言葉では「Pencils Down（鉛筆を置く）」だ。

ところが、講演後のXポストでDHH氏はこう続けている。「でも、ソフトウェアを作る未来はこれまで以上に明るい。この美しい瞬間をブラックピル（悲観）で台無しにするな」。鉛筆を置け、しかし悲観するな。この一見矛盾したメッセージが、海外でも日本でも大きな反響を呼んだ。手書きが終わった現場で、開発者は何をする人になるのか。講演の内容を順に見ていく。

まず補足しておくと、DHH氏の「Pencils Down」は手書きコードの全面禁止ではない。手で書くことが「例外的な状態」になった、という意味だ。その中身は後述するとして、DHH氏はこの変化を、ある歴史のたとえから語り始めた。

カメラの登場で、画家の仕事はどう変わったか

DHH氏は講演の冒頭で、自分の今の状態を「AIデリリウム（せん妄）」「AIユーフォリア（多幸感）」と呼んだ。AIに浮かれていると診断されそうな高揚ぶりだと、自ら笑い話にしている。

その上で持ち出したのが、写真の歴史のたとえだ。DHH氏の高祖父はデンマークの画家で、1枚の王室肖像画に3年をかけたという。1900年に安価なカメラ「Kodak Brownie」が登場すると、写真は大衆のものになり、肖像画家は「現実そっくりに描く職人技」で食べていけなくなった。画家たちは印象派やキュビスムへと、絵画にしかできない方向へ進んだ、とDHH氏は語る。

そしてプログラミングにとってのKodak Brownieは、2025年11月24日に登場したClaude Opus 4.5である、とDHH氏は言う。このモデル以降、細かい実装手順を指示する段階から、問題や望む成果そのものをエージェント（人間の指示を受けて自律的に作業を進めるAI）に渡す段階へ進んだ、と語っている。

――ここで、この講演をどう受け止めるか。『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者の考えを先に述べておきたい。