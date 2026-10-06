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「AIやロボットを既存の工場や業務に追加すれば、フィジカルAIになる」――。こうした理解は誤りだと、ガートナージャパン（以下、ガートナー）が指摘した。

ガートナーは2026年10月5日、フィジカルAIを巡る「10の誤解」を発表した。関心が急速に高まる一方、その意味や適用範囲、導入方法について多くの企業が誤解しており、CIO（最高情報責任者）や経営者に対し、技術導入だけではなく事業や業務そのものを見直す必要があると指摘している。

ガートナーの亦賀忠明氏（ディスティングイッシュト バイス プレジデント アナリスト）は、世界市場の競争環境が変化する中、企業の形や仕事、工場、インフラ、業務自体をフィジカルAIを前提に再定義する段階に移ったと説明している。

ガートナーが第1の誤解として挙げるのが、「既存の工場や業務にAIやロボットを追加すればよい」という考え方だ。

フィジカルAIは、特定のAIモデルやソフトウェア、ロボットそのものを指す言葉ではない。AI、センサー、制御、ロボティクス、シミュレーション、データ、IT／OTなどを組み合わせ、実世界の状況を認識し、判断して行動し、その結果を学習や改善につなげる仕組みを指す。

つまり、既存の業務に「AIという新しい部品」を追加するだけでは足りない。工場や設備、人と機械の役割分担、データの流れ、業務プロセスまで含め、仕組みそのものを再設計する必要がある。

第2の誤解は、フィジカルAIがヒューマノイドやロボットそのものを意味するというものだ。それだけではなく、対象は車両やドローン、機械、設備、インフラなど、物理世界で認識や判断、行動する幅広いシステムに及ぶ。

第3は、フィジカルAIの中核をドメイン特化型言語モデル（DSLM）と見なすことだ。DSLMは特定の業界や業務に特化した言語処理を担うが、フィジカルAIではそれだけでなく、物理世界の状態を理解・予測するWorld Modelや、視覚情報と言語による指示を実際の行動につなげるVision-Language-Action（VLA）など、複数の技術を組み合わせる必要がある。

重要なのは、個別のAIモデルを導入することではなく、現実世界から得た情報を認識し、判断し、行動し、その結果を次の改善につなげる循環をどう構築するかだ。

「製造データや現場の暗黙知」だけでは勝てない

第4の誤解は、日本企業が製造データや現場の暗黙知を持っているだけで競争優位を得られるという考え方だ。

確かに、長年の現場運用で蓄積したデータやノウハウはフィジカルAIを活用する上で重要な資産となる。しかし、それだけで競争力が決まるわけではない。

工場や設備、業務、人と機械の役割分担をどう再設計するのか。そのために計算基盤、AIモデル、データ、人材にどのように投資するのか。さらに、実際の運用で得られたデータを学習や改善、再設計に戻す仕組みをどう作るのかまで考える必要がある。

第5の誤解は、フィジカルAIを物理的な製品を扱う企業だけのテーマとすることだ。対象は製造業に限らない。物流や建設、小売り、医療、エネルギー、農業、都市・社会インフラなど、現実世界との接点を持つさまざまな領域に広がる。

第6は、構成技術のうち一つに強みがあれば十分という考え方だ。

例えば、ロボットの性能だけを高めても、周囲の状況を認識できなければ実世界で適切に動くことは困難だ。逆に、高性能なAIモデルがあっても、制御や安全性、現場の運用とつながらなければ業務には組み込めない。

必要なのは個々の技術の性能競争だけではない。認識から判断、行動、結果の取得までをつなぎ、実世界でループを形成する全体設計である。

「全部国産」が機能するとは限らない

第7の誤解は、フィジカルAIによる競争力や主権を確保するには、構成する技術を全て国産化する必要があるという考え方だ。

全てを国内技術でそろえることは現実的ではない。海外の技術も活用しながら、データや制御、安全、運用、知的財産、代替可能性など、どの領域を自社や国内で握るのかを明確にすることが重要になる。

「国産か海外か」という二択ではなく、外部技術を利用しながらも、自社が競争力や事業継続性の観点から手放せない領域を見極めることが求められる。

第8の誤解は、フィジカルAIの仕組みを一度構築すれば、そのまま継続利用できるという考え方だ。

実世界では、設備の状態や環境、業務、人の動きなどが変化する。そこで得られた結果をセンシング、判断、行動、学習の循環に反映し、継続的に改善する必要がある。

第9の誤解は、リアルタイム制御をするため、エッジやオンプレミスだけで構築すべきというものだ。

現場に近いIT基盤でリアルタイム処理を実行する一方、大規模な学習やシミュレーションにはクラウドを活用するなど、役割に応じてIT基盤を使い分けることができる。エッジかクラウドかという二者択一ではなく、処理の特性に応じて全体を設計することが重要だ。

フィジカルAIのゴールは「完全無人化」ではない

第10の誤解としてガートナーが挙げるのが、フィジカルAIの高度化の先に完全無人化があるという考え方だ。

フィジカルAIの目的は、自動化率や自律度を最大化することではない。人、AI、機械の役割を再設計し、安全性、生産性、品質、柔軟性をどう最適化するかが重要になる。

そのため、企業にはWorld Model、ロボティクス、制御、シミュレーション、IT／OT、安全、データ、業務などを横断して考える能力が必要になる。

実世界への実装を担うフォワードデプロイドエンジニア（FDE）など、高度な専門人材の確保・育成も課題となる。単にAIの知識を持つ人材を増やすだけではなく、現場の業務や設備、制御、安全性まで理解し、実際の環境に技術を組み込める人材への投資が求められる。

では、企業はどこから始めればよいのか。

亦賀氏は、最初から企業全体をフィジカルAI化するのではなく、対象領域を限定して取り組む方法を示している。現場やデジタル・ツイン、World Model、制御、データ基盤をつないだ最小の完成形を構築し、そこから段階的に対象を広げていく。

フィジカルAIを「ロボット導入」や「AI活用」の延長として捉えるだけでは、その本質を捉え切れない。問われているのは、どのAIモデルを導入するかだけではない。どこまでをAIに任せ、どこを人が担い、どの技術やデータを自社で握るのか。それを前提に事業、組織、業務、設備、人材への投資をどう組み替えるのかだ。

ガートナーが示した10の誤解は、フィジカルAIの技術論だけでなく、企業そのものの設計を問い直すものになっている。