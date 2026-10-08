広島市の修道学園は2026年9月30日、同学園が管理するサーバに第三者による不正アクセスを確認したと発表した。口座情報や個人情報などが、外部に漏えいした恐れがあるという。

修道学園は広島修道大学や修道中学校・修道高等学校、広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校を運営する。漏えいの恐れがあるのは、これらの学校と取引のある企業の口座情報などだ。同学園の教職員や一部の学生、外部講師の氏名、住所、電話番号といった個人情報および口座情報なども含む。

2026年9月26日にサーバへの不正アクセスを確認し、情報が外部に漏えいした恐れがあることが判明した。修道学園は発表時点では、漏えいの可能性がある情報が不特定多数に公開された事実や、不正に利用された事実を確認していない。本件に起因する被害が発生したとの報告もないという。

修道学園はどう動くのか――教育機関ではサイバー攻撃が相次ぐ

修道学園は外部専門機関の協力を得て、不正アクセスの原因やいきさつ、影響範囲、漏えいした可能性のある情報の詳細を調査している。個人情報保護委員会に報告するなど、関係機関とも連携して必要な対処を進めている。

調査の進展によって新たに公表すべき事項が判明した場合は、速やかに公表するという。引き続き原因究明と影響範囲の把握に努め、必要な対応を適切に講じて、再発防止に向けた情報セキュリティ対策を徹底する方針だ。

教育機関では2026年9月以降、情報漏えいの恐れのあるサイバー攻撃の公表が相次いでいる。不正アクセスでは、東京科学大学が同月7日、システムへの不正アクセスを受け、学生・教職員などの個人情報が漏えいした疑いがあると公表した。漏えいの疑いがあるのは、氏名や住所、メールアドレスを含む個人情報だ。

大阪公立大学は2026年10月5日、同月2日に発生した大規模なシステム障害について、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）による攻撃を受けた可能性が高いと明らかにした。在学生や卒業生ら13万人以上の個人情報が流出した恐れがある。