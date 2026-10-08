個人情報に加えて「口座情報」も漏えいの恐れ――広島・修道学園のサーバに不正アクセス教育機関でも相次ぐサイバー攻撃の被害、「個人情報を守る」だけでは不十分

不正アクセスで漏えいの対象になるのは、個人情報だけとは限らない。修道学園では口座情報まで漏えいした恐れがあるという。教育機関でも相次ぐ、情報を狙ったサイバー攻撃の実態とは。

» 2026年10月08日 17時00分 公開
[＠IT]

　広島市の修道学園は2026年9月30日、同学園が管理するサーバに第三者による不正アクセスを確認したと発表した。口座情報や個人情報などが、外部に漏えいした恐れがあるという。

　修道学園は広島修道大学や修道中学校・修道高等学校、広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校を運営する。漏えいの恐れがあるのは、これらの学校と取引のある企業の口座情報などだ。同学園の教職員や一部の学生、外部講師の氏名、住所、電話番号といった個人情報および口座情報なども含む。

　2026年9月26日にサーバへの不正アクセスを確認し、情報が外部に漏えいした恐れがあることが判明した。修道学園は発表時点では、漏えいの可能性がある情報が不特定多数に公開された事実や、不正に利用された事実を確認していない。本件に起因する被害が発生したとの報告もないという。

修道学園はどう動くのか――教育機関ではサイバー攻撃が相次ぐ

　修道学園は外部専門機関の協力を得て、不正アクセスの原因やいきさつ、影響範囲、漏えいした可能性のある情報の詳細を調査している。個人情報保護委員会に報告するなど、関係機関とも連携して必要な対処を進めている。

　調査の進展によって新たに公表すべき事項が判明した場合は、速やかに公表するという。引き続き原因究明と影響範囲の把握に努め、必要な対応を適切に講じて、再発防止に向けた情報セキュリティ対策を徹底する方針だ。

　教育機関では2026年9月以降、情報漏えいの恐れのあるサイバー攻撃の公表が相次いでいる。不正アクセスでは、東京科学大学が同月7日、システムへの不正アクセスを受け、学生・教職員などの個人情報が漏えいした疑いがあると公表した。漏えいの疑いがあるのは、氏名や住所、メールアドレスを含む個人情報だ。

　大阪公立大学は2026年10月5日、同月2日に発生した大規模なシステム障害について、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）による攻撃を受けた可能性が高いと明らかにした。在学生や卒業生ら13万人以上の個人情報が流出した恐れがある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

ID・パスワードから始める「引き算」のセキュリティ〜ゼロトラスト狂騒曲の果てに
その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。