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ソフトバンクグループ子会社のIDCフロンティアが提供するクラウドサービス「IDCFクラウド」が、第三者によるランサムウェア攻撃を受けた。障害は2026年10月7日午前3時40分ごろ、東日本リージョン1で発生し、同社によれば、IDCFクラウドを契約する495の企業や自治体に影響している。

IDCフロンティアは二次被害やデータ漏えいを防ぐため、東日本リージョン1のネットワークを遮断した上でシステムを停止した。ただ、2026年10月7日時点でも障害は継続しており、侵入経路の特定と遮断、詳細な原因や影響範囲の調査を進めている。

同社は東日本リージョン1以外についても安全性を確認しており、外部から接続可能な管理コンソールを一時停止した。安全性を確認した上で再開する予定としている。

「一部顧客のデータは復旧困難」 異例の“白旗宣言”の裏で何が起きた？

IDCフロンティアはランサムウェア起因の障害の影響を受けた顧客には個別に連絡している。同社は被害拡大を防ぐ措置として、東日本リージョン1のネットワーク遮断とシステム停止を実施した。これらの措置は完了しているが、障害そのものは解消しておらず、侵入経路の特定と遮断、被害状況の確認などは引き続き進められている。

また、東日本リージョン1以外のリージョンについても安全性を確認するため、外部から接続可能な管理コンソールを一時停止した。クラウド基盤全体への影響を慎重に確認している状況だ。

IDCフロンティアは東日本リージョン1の一部（teslaゾーン／henryゾーン／pascalゾーン／jouleゾーン）に保管されている顧客データについては、取り出しや復元が困難としており、データを復元する場合は顧客が保持しているバックアップデータからのみ可能となると説明した。

東日本リージョン1のその他のゾーン（radianゾーン／newtonゾーン）、東日本リージョン2、東日本リージョン3、西日本リージョン1では現時点で不正アクセスは確認されていないが、データのバックアップは顧客側で実施するよう推奨している。顧客向け管理コンソールを停止していることから、顧客の仮想サーバの起動や停止などの作業はIDCフロンティアが代行するという。

今回の事案で注目したいのは、クラウド事業者側のシステムに対する攻撃が、利用企業や自治体のサービスにも影響し得る点だ。

利用企業が自社のシステムを直接攻撃されていなくても、サービスを稼働させているクラウド基盤に障害が発生すれば、業務やWebサービスが止まる可能性がある。自社のセキュリティ対策だけではコントロールできない領域が、事業継続のリスクになり得る。

実際、2026年10月7日には複数の自治体やスポーツ団体などでWebサイトやサービスの障害が報告された。

茨城県は同日午後8時14分、県のWebサイトを閲覧できない状態について、クラウド内の一部データセンターで電源が落ち、復旧作業中との報告を受けたと「X」（旧Twitter）に投稿した。栃木県や東京都小平市、足立区でも同様にWebサイトへアクセスできない状態が報告された。 Jリーグの清水エスパルスも10月7日午前8時37分、サーバ管理会社の不具合により、午前3時40分ごろから公式Webサイトと公式アプリの一部ページやサービスを利用できないと発表した。 京都サンガF.C.も同日午前7時54分、サーバ管理会社の不具合により、同時刻ごろからWebサイトを閲覧できないと公表している。両クラブは原因の調査と復旧作業を進めていると説明しているが、これらの障害とIDCフロンティアへの攻撃との関連は明らかになっていない。 なお、同日に複数のサービスで障害が発生したこと自体は事実だが、現時点で今回のランサムウェア攻撃との因果関係を示す情報は公式には発表されていない。 「YOUR CLOUD IS OURS」 攻撃者が主張する異例の被害規模 一方、XにはIDCFクラウドの管理画面を模したものと見られる画像が投稿されている。 画像には「YOUR CLOUD IS OURS.」と記され、239台のハイパーバイザーに到達した他、225個のデータストアを暗号化し、1万6600以上の仮想マシン用ディスクに影響を与えたと主張する内容が記載されている。 さらに、3.6PBのストレージ、55万4153件のスナップショット、41.5PBのバックアップ容量にも言及している。画像には「VMware ESXi」ホストにある「RECOVER-INFO.txt」を確認するよう促す文章も含まれている。 これらの数値が事実であれば、クラウド基盤そのものに広範な影響が及んだ可能性を示す内容だ。しかし、現時点でこれらは攻撃者側と見られる画像に記載された主張に過ぎない。 IDCフロンティアは、画像に記載された数値や被害規模を公式には裏付けていない。画像そのものの真偽や、記載された数字が実際の被害状況を正確に示しているかも明らかになっていない。 つまり「239台のハイパーバイザーが侵害された」「1万6600台以上の仮想マシン用ディスクが暗号化された」といった内容を、現時点で確定した被害として扱うことはできない。 今回、公式に確認されているのは、東日本リージョン1で発生した障害の原因が第三者によるランサムウェア攻撃だったこと、そして495の企業や自治体に影響が及んでいることだ。 その一方で、侵入経路や詳細な被害範囲は調査中であり、クラウド基盤のどこまで影響が及んだのかはまだ見えていない。 クラウドは自社でサーバを運用する負担を減らせる半面、その基盤を提供する事業者側で重大なインシデントが起きた場合、利用者側にも影響が及ぶ。今回、東日本リージョン1だけでなく、他リージョンの安全性確認や管理コンソールの一時停止まで行われたことは、その現実を示している。 自社が直接攻撃を受けていなくても、利用しているクラウド基盤のインシデントによってサービス継続が難しくなる可能性がある。今回の事案は、クラウド利用を前提とした事業継続や、クラウド事業者に依存する部分のリスクをどう管理するかを改めて考えるきっかけになりそうだ。