この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

訂正のお知らせ 修正前の記事タイトルで「退会者含めたユーザーパスワードも漏えい」と記載していました。「同社のサービスを退会していてもユーザーIDが残っていれば漏えい対象となる」というニュアンスで記載していましたが「同社のユーザー登録自体を退会しても漏えい対象になる」というニュアンスが含まれるため訂正しました。誤解を招く表現となっていたことをお詫び申し上げます（2026年10月17日12時18分更新）。

ソースネクストは2026年10月15日、同社が管理する会員情報管理システムへの不正アクセスにより、顧客の個人情報が流出した可能性があると発表した。

対象件数は2251万9960件に上る。メールアドレスやパスワードの他、氏名や住所、電話番号、生年月日、勤務先情報なども対象に含まれる。同社は流出した顧客に対してパスワードの再設定を求めるとともに、流出情報を悪用したフィッシングや不正ログインへの警戒を呼び掛けているが、SNSなどでは、ログインサイトへのアクセス集中によるユーザーからの不満の声も上がっている。

パスワード変更したいのにできない ログインサイトにアクセス集中

同社が不正アクセスを確認したのは2026年10月13日午前9時ごろだ。会員情報を管理するシステムへの不正な通信を遮断する緊急措置を講じ、同日午後1時36分までに不正アクセスの封じ込めを終えた。その後の調査で、第三者によるアクセスは2026年10月9日午前10時ごろから始まっていたことが判明した。

同社によると、攻撃者は会員情報取得APIを不正に利用し、登録された顧客情報を取得したという。ただし情報取得が可能になった具体的な原因や攻撃手法の詳細については、引き続き調査中としている。