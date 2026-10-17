2251万件超の会員情報が、サイバー攻撃の標的になった。ソースネクストへの不正アクセスでは、メールアドレスやパスワードだけでなく、住所や電話番号、生年月日、勤務先情報まで流出した可能性がある。同社は漏えい対象のユーザーにパスワード変更を求めているが、ログインサイトにつながりにくいといった事象も発生している。
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修正前の記事タイトルで「退会者含めたユーザーパスワードも漏えい」と記載していました。「同社のサービスを退会していてもユーザーIDが残っていれば漏えい対象となる」というニュアンスで記載していましたが「同社のユーザー登録自体を退会しても漏えい対象になる」というニュアンスが含まれるため訂正しました。誤解を招く表現となっていたことをお詫び申し上げます（2026年10月17日12時18分更新）。
ソースネクストは2026年10月15日、同社が管理する会員情報管理システムへの不正アクセスにより、顧客の個人情報が流出した可能性があると発表した。
対象件数は2251万9960件に上る。メールアドレスやパスワードの他、氏名や住所、電話番号、生年月日、勤務先情報なども対象に含まれる。同社は流出した顧客に対してパスワードの再設定を求めるとともに、流出情報を悪用したフィッシングや不正ログインへの警戒を呼び掛けているが、SNSなどでは、ログインサイトへのアクセス集中によるユーザーからの不満の声も上がっている。
同社が不正アクセスを確認したのは2026年10月13日午前9時ごろだ。会員情報を管理するシステムへの不正な通信を遮断する緊急措置を講じ、同日午後1時36分までに不正アクセスの封じ込めを終えた。その後の調査で、第三者によるアクセスは2026年10月9日午前10時ごろから始まっていたことが判明した。
同社によると、攻撃者は会員情報取得APIを不正に利用し、登録された顧客情報を取得したという。ただし情報取得が可能になった具体的な原因や攻撃手法の詳細については、引き続き調査中としている。
流出した可能性がある情報はメールアドレスやパスワード、氏名、氏名のかな表記、住所、性別、電話番号、FAX番号、生年月日、会社名、役職名、部署名など。加入サービス、登録日、ログイン日といったシステム固有の情報も含まれる。
公表された2251万9960件の全てで、情報が一律に流出したわけではなく、対象となる情報は、利用者の登録内容によって異なるという。クレジットカード情報については対象システムに保存されていないため、流出対象には含まれないとしている。
同社はアカウントを保護するため、ログイン時にパスワードの再設定を求める対応を開始した。利用者には画面の案内に従って速やかに変更するよう呼び掛けている。また二次被害の可能性があるため、同じメールアドレスとパスワードの組み合わせを他社サービスでも使用している場合は、そちらのパスワードも変更するよう求めた。
さらに同社は、同社や関係先を装うフィッシングメールだけでなく、SMSや電話、郵便物を通じた不審な接触にも注意を促している。身に覚えのない連絡に記載されたURLや添付ファイルを安易に開かず、偽のWebサイトに個人情報やパスワードを入力しないよう求めた。
対象者には登録済みのメールアドレス宛てに謝罪と案内を順次送付している。問い合わせや不安に対応する専用窓口も設けた。しかし本稿執筆時点では、同コールセンター窓口にもアクセスが集中しており、電話もつながらない状態だ。
同社は、2026年10月13日の発覚直後、被害の拡大を防ぐために初動対応や影響範囲の特定を最優先に実施していたと報告。不確実な情報による混乱を避けるため、一定の事実確認と所管官庁への報告を済ませた上で、同年10月15日に公表したとしている。
同社は不正アクセスの封じ込め後も監視を続けており、対応完了後の不正アクセスは確認していないとしている。外部の専門調査機関と連携して原因や影響範囲を調べるとともに、全システムの緊急点検を進めている。今後はセキュリティ対策や監視体制、情報管理体制を見直し、再発防止を図る方針だ。
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