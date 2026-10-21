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連載目次

AIコーディングツールのAPIキー（サービスを呼び出すための認証用の文字列）が盗まれたら、何が起きるか。心配すべきなのは、コードの流出だけではない。第三者があなたのアカウントでAIを使い、その利用料金をあなたが負担することになる。

この1週間で、AIの認証情報が狙われる動きが2つの形で明らかになった。10月15日、セキュリティ企業Symantec（Broadcom）が、情報窃取マルウェア「Aoki」の新しい版に、Claude、OpenAIのCodex、Cursor、Geminiなどの認証情報を盗む機能が加わったと公表した。10月17日には、オープンソースのAIコーディングエージェント「OpenCode」の運営元が、クラウド側のワークスペースに保存されていた外部AIサービスのAPIキーが流出した可能性があると公表した。利用者からは、身に覚えのない課金の報告も出ている。

Aokiは、もともとブラウザのCookieや暗号資産のウォレット、パスワード管理ツールの情報を盗むマルウェアだった。2026年に初めて確認された比較的新しいもので、初期の検体にはAI関連のファイルを狙う機能はなかった。最近の版で、AIコーディングツールが保存している認証情報や、ログイン状態を維持するためのセッションファイルが標的に加わった。

OpenCodeの件では、クラウド側に保存されたキーが問題になった。OpenCode Consoleは、外部AIサービスのAPIキーをワークスペースに登録し、サーバ側で各社のAPIへの要求を中継できるサービスだ。運営元の説明によると、廃止作業中だった旧システムに不正アクセスがあり、保存されていたキーが流出した可能性がある。影響はConsole利用者の1.4％とされている。

手元のPCと、クラウドのサービス。認証情報が狙われた場所は違うが、盗まれた後の問題は共通する。キーを第三者に転売されるだけでなく、攻撃者自身に使われ、利用料金を負担させられる恐れがある。攻撃者にとっては、自分で払うはずのAIの利用料金を、被害者に肩代わりさせられるわけだ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、2つの事件の中身と、盗まれたキーで何ができるのか、手元のキーをどう守るかを整理していく。