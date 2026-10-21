AIコーディングツールの認証情報を盗むマルウェアと、保存されたAPIキーが流出した可能性のあるサービスの侵害が、同じ週に公表された。盗まれたキーで何が起きるのか、手元のキーをどう守るかを整理する。
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AIコーディングツールのAPIキー（サービスを呼び出すための認証用の文字列）が盗まれたら、何が起きるか。心配すべきなのは、コードの流出だけではない。第三者があなたのアカウントでAIを使い、その利用料金をあなたが負担することになる。
この1週間で、AIの認証情報が狙われる動きが2つの形で明らかになった。10月15日、セキュリティ企業Symantec（Broadcom）が、情報窃取マルウェア「Aoki」の新しい版に、Claude、OpenAIのCodex、Cursor、Geminiなどの認証情報を盗む機能が加わったと公表した。10月17日には、オープンソースのAIコーディングエージェント「OpenCode」の運営元が、クラウド側のワークスペースに保存されていた外部AIサービスのAPIキーが流出した可能性があると公表した。利用者からは、身に覚えのない課金の報告も出ている。
Aokiは、もともとブラウザのCookieや暗号資産のウォレット、パスワード管理ツールの情報を盗むマルウェアだった。2026年に初めて確認された比較的新しいもので、初期の検体にはAI関連のファイルを狙う機能はなかった。最近の版で、AIコーディングツールが保存している認証情報や、ログイン状態を維持するためのセッションファイルが標的に加わった。
OpenCodeの件では、クラウド側に保存されたキーが問題になった。OpenCode Consoleは、外部AIサービスのAPIキーをワークスペースに登録し、サーバ側で各社のAPIへの要求を中継できるサービスだ。運営元の説明によると、廃止作業中だった旧システムに不正アクセスがあり、保存されていたキーが流出した可能性がある。影響はConsole利用者の1.4％とされている。
手元のPCと、クラウドのサービス。認証情報が狙われた場所は違うが、盗まれた後の問題は共通する。キーを第三者に転売されるだけでなく、攻撃者自身に使われ、利用料金を負担させられる恐れがある。攻撃者にとっては、自分で払うはずのAIの利用料金を、被害者に肩代わりさせられるわけだ。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、2つの事件の中身と、盗まれたキーで何ができるのか、手元のキーをどう守るかを整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
OpenCodeの件は、公式発表の前に、Xで「キーが漏れてトークンを使われた」という投稿を見かけて、はてなブックマークしていました。最近は情報漏えいの話が相次いでいて、.envファイルなどに保存しているAPIキーが漏れたとき、何が起きるのかが以前より気になるようになっています。
AIコーディングのサブスクリプション（月額制の契約）では、契約に含まれる利用枠だけを使い、追加課金を有効にしていなければ、利用枠を使い切ったところで止まるという安心感はあります。それでも、その間に自分がAIコーディングを使えなくなるのは困ります。そして私はサブスクリプション以外にも、複数のAIサービスのAPIキーを使っています。ほとんどはクレジットを事前に購入する方式で、残高が一定額を下回ると自動で再購入する設定になっているものもあります。この状態でキーが漏れると、気付くまでに再購入が繰り返され、被害額が膨らむのが心配です。
もちろん、PCそのものが乗っ取られれば、保存場所を工夫するだけでは防ぎきれません。盗んだ認証情報でAIを不正利用し、さらに別の攻撃に使う。そんな形で被害がねずみ算式に広がっていく将来を想像してしまいます。
そうなると、AnthropicやOpenAI、GoogleはAPIキーや認証用トークンの扱いをより厳しくしていくかもしれません。私の環境では、Claude Desktopを使っていると定期的に再ログインを求められます。使いやすさとセキュリティはどうしてもトレードオフになりますが、今回のような事件が続いて、使いやすさの側が削られていかないかが心配です。
それでは、2つの事件の中身を順に見ていく。
Aokiは、感染したPCから認証情報などを集めて外部に送信する情報窃取マルウェア（インフォスティーラー）である。SymantecのThreat Hunter Teamは10月15日、最近の検体にAIコーディングツールの認証情報を盗む機能が加わっていると公表した。
名前は、復号処理で使われる文字列「Aokigahara」から取られた。富士山麓の青木ヶ原と同じつづりだが、開発者の出自を示すかどうかは分からないとSymantecは書いている。
最新の検体が狙うAI関連のファイルや認証情報は次の通りだ。
主な収集対象は認証情報とセッションファイルで、ソースコードそのものではない。ただし、Cursorのローカルの状態データベースには、チャットの文脈やコード片がキャッシュされている場合がある。そのため、コードに関する情報が一切盗まれないという意味ではない。
AI以外の標的は従来のインフォスティーラーと同じで、数十種類のブラウザ、暗号資産のウォレットと拡張機能、パスワード管理ツール、DiscordやTelegramのセッション、VPNやFTPクライアントに及ぶ。つまりAIの認証情報も、カード情報や暗号資産と同じように、攻撃者が利益を得るための標的に加わった。
この報告は、AIコーディングツールの脆弱（ぜいじゃく）性を突いた攻撃を示したものではない。マルウェアがPC上で動作し、保存済みのファイルなどを収集するという話だ。一方、公表レポートでは、被害者数や攻撃者グループ、盗まれたAIの認証情報が実際にどう悪用されたかは明らかにされていない。
OpenCodeはターミナルで動くオープンソースのAIコーディングエージェントで、ツール自体は無料だ。AIサービスへの接続方法は複数あり、OpenCode Consoleの利用は必須ではない。今回問題になったのは、Consoleのワークスペースに登録された外部AIサービスのAPIキーである。
運営元の発表と対象者への通知として伝えられている経緯は、次の通りだ。
OpenCodeは、この侵害が「大規模な蒸留攻撃」に関連するものだと説明している。蒸留とは、あるモデルの出力を使って別のモデルを訓練する手法だ。手法そのものが不正というわけではないが、他社のサービスから許可なく大量の出力を取得し、モデルの能力を再現しようとする行為が問題になっている。Anthropicも、こうした蒸留攻撃への対策を公表している。
盗まれたキーが使われれば、攻撃者の要求も正規の利用者のアカウントにひも付く。ただし、今回のキーが実際に何に使われたのか、個々の課金報告が蒸留攻撃と結び付くのかは、分けて確認する必要がある。
利用者からは、OpenCode専用にしていたキーに身に覚えのない課金があった、数百ドル使われた、といった報告が出ている。これらは被害を訴える利用者の報告であり、運営元が公表した影響範囲や調査結果とは区別して読む必要がある。
APIキーや認証用トークンが盗まれた場合の問題は、大きく分けて次の3つだ。
ただし、AIサービスのAPIキーが1つ漏れれば、開発環境全体に必ず侵入されるという意味ではない。利用できる機能やアクセス先は、その認証情報に与えられた権限によって異なる。
CLI（コマンドライン）で動くAIコーディングツールは、繰り返しログインせずに使えるよう、認証情報を手元に保存することがある。保存先は、OSやログイン方法、設定によって異なる。主なものを挙げる。
ただし、ここに挙げた保存先の全てを、Aokiが狙うと確認されているわけではない。今回の報告で標的とされたファイルだけでなく、自分の環境ではどこに認証情報が保存されているかも確認しておきたい。
2つの事件が同じ週に並んだことで、見えてきたことは3つある。
AIコーディングが日常の道具になったぶん、APIキーは開発者の財布に直結する資産になった。どこに何を保存し、どんな権限を与えているかを把握する。そして、異常があったときに失効できるようにしておく。それが今週の2つの事件から引き出せる、最も実務的な教訓だろう。
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