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2026年9〜10月にかけて、退会済みの利用者や削除済みのデータまで情報漏えいの対象に含まれたと公表する事例が相次ぎました。

例えば、パーク２４は2026年9月28日、カーシェアサービス「タイムズカー」の約660万件のアカウント情報が取得されたと明らかにし、退会済みの利用者や入会手続きを終えていない人も対象に含まれると説明しました。画像共有サービス「Gyazo」を運営するHelpfeelも9月25日、主に2023年2月以前に削除された画像のメタデータ約1.74億件が流出したと公表しています。

ここで気になるのは、なぜ退会したはずのアカウントや削除したはずのデータが残り続けているのかという点です。

開発者にとって、退会したアカウントのデータを保存期間に応じて削除することはシステム設計の基本でしょう。しかし実際の開発現場では、業務部門から「再入会に備えてデータを残してほしい」「退会理由を分析したい」と頼まれることもあります。このような事情から、開発者の判断だけで削除するわけにはいかず、結果として退会フラグを立てただけでデータを残すケースもあるでしょう。

そういう意味でデータを残すこと自体は問題ではありません。目的や保存期間を決めず、必要以上の情報を複製先も含めて管理し続けることがリスクになるのです。では、退会者のデータを残すと決まったとき、開発者は何を設計に組み込めばよいのでしょうか。漏えいしたときの影響を小さくするために、押さえておきたいポイントを解説します。

筆者紹介：伊藤秀明（AIセキュリティ株式会社 コンサルティング＆ソリューション事業統括本部 シニアマネージャー） セキュリティ組織の構築、プロジェクト推進、SOC業務など、戦略的視点から技術的な実行まで幅広く手掛けるITシステムコンサルタント。通信、インターネットサービス、医療、メディアなど多様な業界での経験を生かし、業界特有の課題にも対応。クライアントのニーズに応じた柔軟なソリューションを提供し、セキュリティと業務効率の両立を実現するためのプロアクティブなアプローチを重視している。また、講演や執筆活動にも積極的に取り組み、専門知識や実務経験を生かして幅広い層にセキュリティやITシステムに関する知見を共有している。



「退会者のデータを残したい」 業務部門の要求に応えるのは簡単だけど……

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