「ハーネス」と聞いて思い浮かぶのは、テストにおけるハーネスです。CI/CDで自動化されたテストは、「テストハーネス」と言えます。過去の開発プロジェクトでも、私はこれをさんざん経験してきました。変更を入れるたびにテストが走り、落ちれば先に進めません。日々の開発の一部でした。

テストハーネスは、テストしたい部品を外から囲って動かすための仕組みです。部品を呼び出す「ドライバー」と、まだできていない部品や外部サービスの代わりをする「スタブ」を用意し、出てきた結果を期待値と照らし合わせます。多くの場合、本物のデータベースやネットワークにはつながず、偽物を用意して、部品だけを確かめます。

しかし、AI時代のハーネスは、テストハーネスと同じものではありません。違う形のハーネスです。

AIを活用する場面では、「ハーネス」という語はまずモデルを評価する道具に使われました。2020年に公開された「lm-evaluation-harness」は、大規模言語モデルの成績を測るためのオープンソースの道具です。新しいモデルが出たときに、各モデルに同じ試験問題を解かせて答えを採点し、成績を比べます。こうした「評価ハーネス」は、オープンソースで公開されたモデル同士を比べるものだけではありません。クローズドAIモデルを作っている企業も、社内で評価ハーネスを使っています。例えば、モデルを更新するときに、前より悪くなったところ（リグレッション）がないかを確かめます。公開されていない社内の仕組みも、評価ハーネスと呼んでよいと思います。

2025年の後半になると、Claude Codeのような製品そのものが「エージェントハーネス」と呼ばれるようになります。モデルにファイルを読ませ、コマンドを打たせ、その結果をまたモデルに返す。モデルをエージェントとして働かせるための外側の仕組みです。

「ハーネスエンジニアリング」という語が広まったきっかけの一つは、2026年2月のミッチェル・ハシモト（Mitchell Hashimoto）氏のブログです。ハシモト氏は、開発ツールの会社HashiCorpの共同創業者です。同氏は記事「My AI Adoption Journey」で、エージェントが間違えるたびに、二度と同じ間違いをしないよう時間をかけて仕組みを作ることを「ハーネスエンジニアリング」と呼ぶようになった、と書いています。ただし、業界で決まった呼び名があるのかは分からないし、新しい語を作るつもりはない、とも書いています。

その後、この語はあちこちで使われるようになりましたが、指している範囲は発信者ごとにばらばらです。広い方では、AIエージェント開発のフレームワークを作るLangChainの発信が、モデル以外の全てをハーネスと呼んでいます。狭い方では、コーディングエージェントの利用者が自分で足す外側の部分だけをハーネスと呼ぶ人もいます。業界で合意された定義はまだありません。「ふわっとしている」と感じるのは当然だと思います。

テストハーネスとの共通点と違い

「テストハーネス」「評価ハーネス」「エージェントハーネス」を並べると、共通しているところと違うところが見えてきます。

共通していると私が思うのは4つです。対象を外から囲うこと。対象を呼び出して動かすこと。外の世界との接点を管理すること。結果を確かめること。

一番大きな違いは目的です。テストハーネスと評価ハーネスは、作ったものの品質を確かめるためのものです。コードやモデルが期待通りに動くかを確かめます。エージェントハーネスは、作業の最中にAIが踏み外さないようにするためのものです。確かめる対象は完成品ではなく、作業の一手一手です。

囲う対象も違います。テストハーネスが囲うのは、呼ばれたときだけ動くコードでした。エージェントハーネスが囲うのは、次に何をするかを自分で決めて動くAI、つまりエージェントです。そのため、外の世界とのつなぎ方も変わりました。テストハーネスは多くの場合、外の世界を偽物で置き換えますが、エージェントハーネスは本物のファイルやシェル、ネットワークにつなぎます。本物につなぐ以上、何をしてよいかを権限で制限し、止める仕組みや人を呼ぶ仕組みを用意しなければなりません。テストハーネスにはなかったこうした要素が、今のハーネスには欠かせないものになっています。

名前は同じでも、目的が違います。

ここでいうハーネスには、Claude Codeのような製品が用意する部分も、私たちがCLAUDE.mdやフックで足す部分も含めています。今のハーネスが囲っているAIは、能力は非常に高いのですが、チームの作法を知りません。何をしてよく、何をしてはいけないか。どのディレクトリに触ってはいけないか、どのコマンドは確認なしに打ってはいけないか。人間のチームなら、新しく入った人に周りが少しずつ教えていくことです。ハーネスとは、作法を知らないAIを受け入れるための仕組みを、コードで書いたものだと思います。

作法のうち、仕組みに持たせられるのは「何が異常か」の決まりです。この決まりを機械に持たせる知恵を、トヨタは「ニンベンが付いた『自働化』」と呼びました。

工場の比喩が嫌いだった私とトヨタの自働化

ここで工場の話を持ち出すのは、実は少し気が引けます。私はソフトウェア開発を工場に例えるのが嫌いだったからです。理由は2つあります。

一つは、工場が設計をしない場所だからです。工場をばかにしているわけではありません。けれども、工場は設計図に書かれたものを大量に作る場所で、設計はしません。一方、ソフトウェア開発は、設計と製造がきれいに分かれていません。作りながら設計が決まっていきますし、生成AIが出てきてからは、その傾向がむしろ強まっています。設計は難しい仕事です。そして生成AIが出るまでは、その後のコーディングも難しい仕事でした。設計をしない工場に、設計と製造が分かれていないソフトウェア開発を例えるのは違う、と思っていたのです。

もう一つは、日本での工場とソフトウェア開発の関わり方です。1970〜80年代に、大手電機メーカーが工場の生産管理の手法を大規模なソフトウェア開発に持ち込む「ソフトウェア工場」の試みがありました。その後のSIの世界に残った工場のような体質にも、私は違和感を持っていました。

ところが最近、「ソフトウェアファクトリー」という言葉をよく見かけます。ソースコードの管理からCI/CDまでをまとめた開発プラットフォームのGitLabは、2026年10月6日、組織が決めたポリシーと基準の下で、ソフトウェアをアイデアから本番まで運ぶ仕組みを「Governed Software Factory（統制されたソフトウェア工場）」と呼び、そのための新機能を発表しました。「統制された」と付けているところは、ハーネスの話につながります。日本のエンジニアがエージェントを使った開発の文脈でこの言葉を使うのも、目にするようになりました。海外では、人がコードを書かず、レビューもしない工場を目指す動きもあります。確かに、AIがどんどんコードを書く部分は、ロボットによる自動化が進んだ工場に似ています。