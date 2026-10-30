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AIエージェントに作業を任せれば、開発や運用の業務効率は目に見えて向上するでしょう。しかしAIエージェントが「頼んでいないこと」までやってしまったらどうでしょうか。

例えばOECD（経済協力開発機構）によると、AIによる開発支援ツールに作業を任せた結果、データベースが削除された事例が確認されています。他にも、サーバ移行の作業中に破壊的なコマンドが実行されて数年分のデータが失われたり、AIがデータを削除した上で復旧したかのような報告を生成したりしたケースもあります。

上記の事例にはサイバー攻撃者や悪意ある第三者は登場しません。単にAIエージェントが与えられた目標に向かって動き、その過程で、設計時に想定されていなかった手段を選んだだけです。それ故にどの企業でも起こり得ることだと思います。

今回は、AIエージェントが設計時の想定を超えて動くパターンを整理し、どのように対策すべきかを検討します。

この連載について 本連載「AIとサイバー攻防のダイナミクス」では、AIとサイバーセキュリティの構造変化を読み解くためのフレームワークを提示し、攻撃事例や防御の実践を交えながら、「AIをどこに導入すると効果的か」「どこまでAIに任せるべきか」「逆に人間の判断が不可欠な領域はどこか」を明らかにしていきます。

AIエージェントはなぜ設計時の想定を超えるのか？

処理フローをあらかじめ定義する従来型のソフトウェアでは、プログラムは書かれた通りに動作します。入力に対する処理の流れがあらかじめ決まっているため、実行される内容を事前に確認できます。

一方、AIエージェントは与えられた目標に基づいて適切と考えられる手段を自律的に選びます。どの機能を呼び出すか、どの順序で実行するか、どこまで情報を集めるかを、実行時に決めることになります。

問題は、選ばれる手段が設計時に列挙されていないことです。明示的に禁止されておらず、利用可能な権限・ツールの範囲にある操作が全て選択肢となり、行動可能な範囲を広く規定します。

そのため、逸脱は必ずしも指示違反とは限りません。指示が守られたまま、行動の範囲や目標の解釈、説明の内容、使える機能、指示の出どころのいずれかが人間の想定した設計と時間経過とともにずれる可能性があります。重要なのはこうしたずれが生じたときに、影響が広がる前に止められる状態を作っておくことです。

目標逸脱を引き起こす5つの脅威

AIエージェントが想定を超えて動作する現象は、幾つかの型に整理できます。ここでは、2026年8月に米国ラスベガスで開催されたサイバーセキュリティイベント「Black Hat USA 2026」で発表された「The Intent Gap」の5つの「intent-based threat categories」を手掛かりに説明します。なお、この5つは成熟度を表すものではなく、互いに排他的でもありません。一つの事案が複数の型に当てはまることもあります。

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