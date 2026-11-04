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人材不足がさまざまな業界で深刻化する中、組織においては限られた人員で業務を継続するための体制づくりが課題となっている。医療業界も例外ではない。専門的な知識や技能を持つ医師の確保が難しい現場では、従来の人員配置や業務の進め方を見直す必要に迫られている。

こうした課題に対し、ネットワークを活用して解決を図ったのが、金沢赤十字病院と福井大学医学部附属病院だ。両院は、放射線科医などの専門人材が限られる中、ネットワークを活用した業務体制の見直しに取り組んだ。離れた病院間で医療画像を安全に共有し、遠隔から読影できる環境の整備を進めた。

「放射線科医の不足」をネットワークでどう解決したのか

機密性の高い医療情報を扱うこともある金沢赤十字病院と福井大学医学部附属病院の両院。遠隔業務に必要な通信の安全性と性能を備えたネットワークをどのように構築したのか。